ΗΠΑ: Συνεργασία κυβέρνησης - AMD 1 δισ. δολαρίων για υπερυπολογιστές και AI

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ συνάπτει φιλόδοξη συνεργασία ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με τον τεχνολογικό κολοσσό AMD (Advanced Micro Devices) για υπερυπολογιστές με εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Στόχος, η κατασκευή δύο υπερυπολογιστών που θα αντιμετωπίσουν μεγάλα επιστημονικά προβλήματα, όπως λύση στο ενεργειακό πρόβλημα, καινοτόμα φάρμακα, αλλά θα συμβάλλουν σημαντικά και στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με όσα επισήμαναν στο Reuters ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD Λίσα Σου.

Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν τα δυο υπερυψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα για να διασφαλίσουν ότι η χώρα διαθέτει αρκετούς υπερυπολογιστές ώστε να εκτελεί ολοένα και πιο πολύπλοκα πειράματα που απαιτούν την επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία πραγματοποίησης επιστημονικών ανακαλύψεων σε τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι τα συστήματα θα «υπερτροφοδοτήσουν» τις εξελίξεις στην πυρηνική σύντηξη, τις τεχνολογίες για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια, καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

«Θα έχουμε πολύ ταχύτερη πρόοδο χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς από αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία πιστεύω ότι θα έχουν πρακτικές εφαρμογές για την αξιοποίηση της ενέργειας σύντηξης τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια» τόνισε.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι οι υπερυπολογιστές θα βοηθήσουν επίσης στη διαχείριση του αμερικανικού οπλοστασίου πυρηνικών όπλων και θα επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων, προσομοιώνοντας τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου σε μοριακό επίπεδο. «Η ελπίδα μου είναι ότι τα επόμενα πέντε ή οκτώ χρόνια, θα μετατρέψουμε τους περισσότερους καρκίνους, πολλοί από τους οποίους σήμερα είναι “θανατικές καταδίκες”, σε διαχειρίσιμες καταστάσεις», δήλωσε ο Ράιτ.

Τα σχέδια προβλέπουν την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υπολογιστή με την ονομασία Lux εντός των επόμενων έξι μηνών. Θα βασίζεται στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης MI355X της AMD και ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει επίσης κεντρικούς επεξεργαστές (CPU) και τσιπ δικτύωσης που κατασκευάζονται από την AMD. Το σύστημα αναπτύσσεται από κοινού από την AMD, τη Hewlett Packard Enterprises (HPE), την Oracle Cloud Infrastructure και το Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge (ORNL).

Η Σου της AMD δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Lux ήταν η ταχύτερη ανάπτυξη υπολογιστή αυτού του μεγέθους που έχει δει.

«Αυτή είναι η ταχύτητα και η ευελιξία που θέλαμε να κάνουμε για τις προσπάθειες τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ», τόνισε η επικεφαλής της AMD.

Από πλευράς του, ο διευθυντής του ORNL, Στέφεν Στράιφερ, τόνισε ότι ο υπερυπολογιστής Lux θα προσφέρει περίπου τρεις φορές την ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης των σημερινών υπερυπολογιστών.

Ο δεύτερος, πιο προηγμένος υπολογιστής, που ονομάζεται Discovery, θα βασίζεται στη σειρά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης MI430 της AMD, τα οποία είναι ρυθμισμένα για υπολογισμούς υψηλής απόδοσης. Αυτό το σύστημα θα σχεδιαστεί από τις ORNL, HPE και AMD. Το Discovery αναμένεται να παραδοθεί το 2028 και να είναι έτοιμο για λειτουργία το 2029.

Ο Στράιφερ δήλωσε ότι αναμένει τεράστια υπολογιστικά κέρδη, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει πόσο μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα θα έχει.

Το MI430 είναι μια ειδική παραλλαγή της σειράς MI400 που συνδυάζει σημαντικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών τσιπ υπερυπολογιστών μαζί με τα χαρακτηριστικά για την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε η Λιζ Σου.

Το Υπουργείο Ενέργειας θα φιλοξενήσει τους υπολογιστές στις εγκαταστάσεις του, οι εταιρείες θα παρέχουν τα μηχανήματα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι δύο πλευρές θα μοιράζονται την υπολογιστική ισχύ, διευκρίνισε αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας.

Οι δύο υπερυπολογιστές που βασίζονται σε τσιπ AMD προορίζονται να είναι οι πρώτοι από πολλούς τέτοιους τύπους συνεργασιών με την ιδιωτική βιομηχανία και τα εργαστήρια του Υπουργείου Ενέργειας σε όλη τη χώρα, δήλωσε ο αξιωματούχος.



