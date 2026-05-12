Σχεδόν 600.000 άνθρωποι προκατέβαλαν 100 δολάρια έκαστος για ένα χρυσό κινητό τηλέφωνο με μια αμερικανική σημαία «χτυπημένη» στην πλάτη του, το οποίο η Trump Mobile υποσχέθηκε ότι θα ήταν «Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ». Το πρόβλημα είναι ότι, ένα χρόνο αργότερα, δεν φαίνεται να έχει κατασκευαστεί κανένα, αποκαλύπτει το NBC News.

Οι γιοι του προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος και Έρικ Τραμπ, ανακοίνωσαν το τηλέφωνο «ναυαρχίδα» (κινητό με κορυφαία χαρακτηριστικά) ονόματι Trump Mobile T1 με τιμή λιανικής 499 δολάρια, στις 16 Ιουνίου 2025 — ώστε να συμπέσει με την 10η επέτειο από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 — ως εναλλακτική λύση στην Apple και τη Samsung. Έκτοτε, περίπου 590.000 αγοραστές πλήρωσαν συνολικά 59 εκατομμύρια δολάρια (50,2 εκατ. ευρώ) σε προκαταβολές για να εξασφαλίσουν ένα από τα τηλέφωνα.

Η συσκευή θα λειτουργούσε με το πρόγραμμα υπηρεσιών της Trump Mobile. Για 47,45 δολάρια το μήνα, το «Πρόγραμμα 47» της Trump Mobile, το οποίο λειτουργεί στο δίκτυο της T-Mobile, ισχυρίζεται ότι είναι «καλύτερο από τα υπόλοιπα», προσφέροντας 100% υποστήριξη στις ΗΠΑ, εκτεταμένη κάλυψη 5G, απεριόριστες ομιλίες, μηνύματα και δεδομένα. υπηρεσίες τηλεϊατρικής· οδική βοήθεια και διεθνείς κλήσεις σε πάνω από 230 χώρες και περιοχές.

Το περίφημο κινητό T1 δεν υπάρχει πουθενά

Κανένας επιβεβαιωμένος πελάτης δεν έχει λάβει το τηλέφωνο, το οποίο υπήρχαν υποσχέσεις παράδοσεις για τα τέλη του καλοκαιριού του 2025, αλλά αργότερα αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, στη συνέχεια για τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια για τα μέσα Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Μέχρι τον Απρίλιο, η Trump Mobile επανασχεδίασε τον ιστότοπό της, αφαιρώντας εντελώς την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το NBC News, το οποίο κατέβαλε προκαταβολή 100 δολαρίων τον Αύγουστο του 2025 για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης, φέρεται να κάλεσε τη γραμμή υποστήριξης της Trump Mobile πέντε φορές μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025 επειδή η εταιρεία «δεν παρείχε προληπτικές ενημερώσεις μετά την παραγγελία».

Τον Οκτώβριο, ένας εκπρόσωπος του ομίλου υποστήριξε στο δίκτυο ότι το τηλέφωνο θα αποστελλόταν στις 13 Νοεμβρίου. Όταν δεν έφτασε, το κανάλι τηλεφώνησε ξανά, και του είπαν ότι θα αποστελλόταν τον Δεκέμβριο. Ένας άλλος εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι το T1 θα αποστελλόταν «κάποια στιγμή στο πρώτο τρίμηνο του 2026», επιρρίπτοντας την καθυστέρηση στο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε επηρεάσει τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ο δημοσιογράφος Τζότζεφ Κοξ, επίσης ερευνώντας την υπόθεση για λογαριασμό του ειδησεογραφικού σάιτ 404 Media, επίσης προκατέβαλε το ποσό, ή τουλάχιστον, προσπάθησε. Αλλά η Trump Mobile φέρεται να χρέωσε την κάρτα του Κοξ με... λάθος ποσό και δεν παρέλαβε ποτέ τη διεύθυνση αποστολής του. Η εταιρεία, ωστόσο, έστειλε ένα email επιβεβαίωσης που υποσχόταν ειδοποιήσεις παράδοσης, οι οποίες επίσης δεν ήρθαν. Αποκάλεσε την εμπειρία του ως «τη χειρότερη εμπειρία [που είχε] ποτέ αγοράζοντας ένα καταναλωτικό ηλεκτρονικό προϊόν».

Ο όμιλος Trump Media & Technology, γνωστός για την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth Social, ασχολείται εκτός από την κινητή τηλεφωνία και με τα κρυπτονομίσματα και την πυρηνική σύντηξη μέσω της TAE Technologies. Για μια εταιρεία εισηγμένη στο NasdaqGM:DJT, αυτός ο συνδυασμός μιας μεγάλης θέσης σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μιας πιθανής κίνησης στην ενέργεια τοποθετεί πολλά διαφορετικά προφίλ κινδύνου κάτω από μια στέγη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.