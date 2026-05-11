Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Google επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε νέο data center υψηλής απόδοσης στη μικρή γερμανική πόλη Ντίτσενμπαχ, κοντά στη Φρανκφούρτη.

Η περιοχή της Φρανκφούρτης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές ζώνες για κέντρα δεδομένων, με 76 λειτουργούντα data centers.

Το DE-CIX Frankfurt είναι το κορυφαίο σημείο "internet exchange" παγκοσμίως, διαχειριζόμενο πάνω από 17 terabits δεδομένων στις ώρες αιχμής.

Τα data centers είναι κομβικά για την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων. Ωστόσο καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.Το Ντίτσενμπαχ είναι μια μικρή γερμανική πόλη με περίπου 35.000 κατοίκους, κυρίως γνωστή για έναν αρχιτεκτονικά ασυνήθιστο πύργο παρατήρησης, από τον οποίο, καιρού επιτρέποντος, μπορεί κανείς να δει τη Φρανκφούρτη στα περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά.



Η τοποθεσία της είναι πιθανότατα ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Google επέλεξε να επενδύσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου data center υψηλής απόδοσης. Η ευρύτερη περιοχή της Φρανκφούρτης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη.



Το DE-CIX Frankfurt είναι το κορυφαίο σημείο «internet exchange», καθώς στις ώρες αιχμής διαχειρίζεται περισσότερα από 17 terabits κυκλοφορίας δεδομένων. Στην ευρύτερη περιοχή της Φρανκφούρτης λειτουργούν 76 κέντρα δεδομένων, ενώ παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 12.000 τέτοια συγκροτήματα και πολλά ακόμα είναι υπό κατασκευή.

Η αυξανόμενη σημασία των data centers

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας. Ιδίως η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Για την επεξεργασία και αποθήκευση αυτών των δεδομένων και προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία υπηρεσιών cloud και διαδικτυακών εφαρμογών, οι διακομιστές πρέπει να έχουν τεράστιες δυνατότητες. Και τα data centers αποτελούν κομβικό στοιχείο του σύγχρονου διαδικτύου.



Είναι επίσης άκρως σημαντικά για την εθνική ασφάλεια των σύγχρονων βιομηχανικών χωρών, καθώς μέσω αυτών γίνεται η επεξεργασία δεδομένων πολλών διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα υγείας, τα χρηματοοικονομικά, τις μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.



Στη Γερμανία τα data centers ταξινομούνται ως μέρος της κρίσιμης υποδομής της χώρας και απολαμβάνουν ειδικής προστασίας. Τον Μάρτιο του 2026 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημοσίευσε μια νέα εθνική στρατηγική για τα data centers, η οποία προβλέπει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας των data centers της χώρας έως το 2030, στοχεύοντας ταυτοχρόνως τη μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους.

Ευάλωτοι κόμβοι δεδομένων

Το γεγονός ότι πλέον σχεδόν τα πάντα στο διαδίκτυο περνούν μέσα από data centers καθιστά αυτά τα συγκροτήματα πρωταρχικούς στόχους επιθέσεων.



Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί απότομη αύξηση στις κυβερνοεπιθέσεις. Τον Ιανουάριο του 2026 η Deutsche Bundesbank ανέφερε πως καταγράφει περισσότερες από 5.000 κυβερνοεπιθέσεις το λεπτό μόνο στα δικά της συστήματα πληροφορικής. Πάντως τα data centers είναι συνήθως πολύ καλά προστατευμένα απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις αλλά και απέναντι στους σαμποτέρ, όντας εξοπλισμένα με κάμερες παρακολούθησης, φράχτες και συρματοπλέγματα.



Τα data centers έχουν επίσης μετατραπεί σε στρατηγικούς στόχους σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Στον πόλεμο στην Ουκρανία για παράδειγμα τέτοιες υποδομές στοχοποιήθηκαν με σκοπό να εμποδιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και να διαταραχθούν μαζικά οι γραμμές ανεφοδιασμού των πολιτών.



Data centers στον Περσικό Κόλπο έχουν επίσης δεχθεί επιθέσεις. Στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον τριών συγκροτημάτων στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας τεράστιες διαταραχές σε τραπεζικά συστήματα, πλατφόρμες πληρωμών και άλλα δίκτυα.

Μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες ανησυχίες

Τα ανωτέρω καθιστούν ολοένα σημαντικότερο το να βρίσκονται κατάλληλες τοποθεσίες όπου μπορούν να κατασκευαστούν και να προστατευθούν επαρκώς τα νέα data centers.



Ωστόσο, οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε αυτά τα έργα επικρίνουν συχνά τα κέντρα δεδομένων, τονίζοντας πως απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού για τη λειτουργία και την ψύξη τους. Επίσης, ο εξοπλισμός τους φθείρεται πολύ γρήγορα, παράγοντας μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονικών αποβλήτων. Οι ερευνητές δυσκολεύονται να βρουν τρόπους ώστε τα κέντρα να γίνουν πιο αποδοτικά και λιγότερο ενεργοβόρα.



Θεωρείται ακόμα προβληματικό το γεγονός ότι, παρ' όλο που οι επενδυτές επενδύουν συχνά δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή των κέντρων, δημιουργούνται ελάχιστες θέσεις εργασίας. Τα data centers συχνά καλύπτουν δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, αλλά απασχολούν λιγότερους από 100 εργαζομένους. Το οικονομικό όφελος που προσφέρουν είναι μάλλον έμμεσο, καθώς ωθούν για παράδειγμα άλλες εταιρείες που εξαρτώνται από αυτή την υποδομή πληροφορικής να εγκατασταθούν στην ίδια ευρύτερη περιοχή.



Σε πολλά μέρη του κόσμου γίνονται κινητοποιήσεις εναντίον των κέντρων δεδομένων, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ. Παρόμοιο είναι το κλίμα και στη Γερμανία. Η κατασκευή του κέντρου στο Ντίτσενμπαχ έχει ξεκινήσει, όμως τα σχέδια για ένα παρόμοιο έργο στο Γκρος-Γκέραου, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά, κατέρρευσαν, αφ' ότου η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου απέρριψε την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι το έργο ήταν υπερβολικά μεγάλο και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία υπερβολικά ασαφείς.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

