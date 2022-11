Ημέρα των Ευχαριστιών: Οι αναμνήσεις του Ομπάμα από τα Τhanksgiving στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάστηκε χθες στις ΗΠΑ, με ψητές γαλοπούλες, οικογενειακά τραπέζια και ευχαριστίες των Αμερικανών για όλα όσα έχουν αλλά και την καθιερωμένη, φαντασμαγορική παρέλαση παρέλαση των Macy's, στο κέντρο του Μανχάταν.

Το Τhanksgiving είναι μια μακραίωνη παραδοσιακή γιορτή που ξεκίνησε από τους «προσκυνητές», του πρώτους Ευρωπαίους αποίκους στην αμερικανική ήπειρο και ονομάζεται και "Ημέρα της Γαλοπούλας" (Turkey Day), διότι σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου που κρατάει ως την Πρωτοχρονιά.

Μάλιστα, κάθε χρόνο ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος δίνει «χάρη» σε δύο γαλοπούλες, για να τις γλιτώσει από το εορταστικό δείπνο.

Με αφορμή την σημερινή γιορτή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, θυμήθηκε όλα τα Τhanksgiving στον Λευκό Οίκο και ανέβασε στα social media ένα βιντεάκι με τη λεζάντα: «Μια από τις αγαπημένες μου παραδόσεις του Λευκού Οίκου ήταν να λέω ανέκδοτα για την Ημέρα των Ευχαριστιών – τα οποία τουλάχιστον νόμιζα ότι ήταν αστεία. Ακολουθεί μια αναδρομή σε μερικά από τα αγαπημένα μου».



One of my favorite White House traditions was telling Thanksgiving jokes – which at least I thought were funny.



Here’s a look back at some of my favorites: pic.twitter.com/t2azgScNau