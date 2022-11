Ίλον Μασκ: Έρχεται... «τρικολόρε» επαλήθευση στο Twitter 

Μετά το φιάσκο που προκλήθηκε στο Twitter από την πληρωμένη επαλήθευση λογαριασμού με τα μπλε σήματα, ο Ίλον Μασκ επανέρχεται δυναμικά με… τρικολόρε επαλήθευση.



Απαντώντας σε χρήστη με (τι άλλο;) tweet του, το νέο αφεντικό του Twitter ανέφερε ότι θα υπάρχει μια «χρυσή σήμανση» για τις εταιρείες, γκρι χρώμα θα έχει η επαλήθευση των λογαριασμών κυβερνητικών οργανισμών ενώ η υπάρχουσα μπλε σήμανση θα αφορά ιδιώτες, ανεξάρτητα αν είναι διασημότητες ή όχι.

Έχοντας πάρει προφανώς το μάθημά του από το χάος με την μπλε επαλήθευση, ο Μασκ ξεκαθάρισε ότι όλοι οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί θα «επικυρώνονται με μη αυτόματο τρόπο» πριν ενεργοποιηθεί η επαλήθευση. Ο δισεκατομμυριούχος μάλιστα χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «επώδυνη, αλλά απαραίτητη».

Η επιστροφή της λειτουργίας ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε από το νέο αφεντικό της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το νέο σύστημα επαλήθευσης θα ενεργοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα την άλλη Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.