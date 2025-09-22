Ένας αιώνας επιστημονικής προσφοράς στην Γεωπονία και τη Δασολογία από το ΑΠΘ

Περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας και εξέλιξης μετρά η Δασολογική Επιστήμη και η Δασοπονία στην Ελλάδα, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τομέα. Η συμβολή της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ πρόκειται να αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύματος, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Με αφορμή την εκδήλωση, ο καθηγητής της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Φίλιππος Αραβανόπουλος, μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη διαδρομή της Σχολής, τα επιτεύγματά της και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τον καθηγητή, «στη χώρα μας, η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Δασολογίας είναι η πιο σημαντική από δασικό ίδρυμα στην Ελλάδα, είναι διεθνούς επιπέδου και γίνεται σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα».

Αναφερόμενος στην προσέλευση φοιτητών, ο κ. Αραβανόπουλος σημειώνει ότι αν και δεν είναι πάντα η πρώτη επιλογή για όλους, πολλοί φοιτητές επιλέγουν συνειδητά να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά τον πρώτο χρόνο. Η δασολογική επιστήμη στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της πριν από έναν αιώνα, ενώ η δασοπονία μετρά σχεδόν δύο αιώνες. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής, η Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από περίπου 110 χρόνια και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη λειτουργία της στο ΑΠΘ.

Ωστόσο, η εφαρμογή της δασολογίας στη χώρα μας ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, με την ίδρυση της Ελληνικής Δασικής Υπηρεσίας το 1836, όταν ο Όθωνας έφερε Βαυαρούς δασολόγους στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατό ετών, οι ανάγκες που καλείται να καλύψει η δασολογική επιστήμη έχουν αλλάξει σημαντικά. Αρχικά, το κύριο ζητούμενο ήταν η ορθολογική εκμετάλλευση των δασών – η διαχείριση της ξυλείας με βάση την αειφορία των καρπώσεων. Σήμερα, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας αποτελεί το βασικό στόχο, με τη δασοπονία να δίνει έμφαση σε πολλαπλές χρήσεις και κυρίως στην προστασία, παρά στην εκμετάλλευση.

Κλιματική αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα

Ο κ. Αραβανόπουλος υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη απειλή για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Όπως σημειώνει, «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο της κρίσης», ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει, καθώς η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε πιο ακραία φαινόμενα. Τονίζει επίσης ότι η χρήση του όρου "κλιματική κρίση" στοχεύει κυρίως στην κινητοποίηση της κοινής γνώμης και των ηγεσιών για τη λήψη μέτρων προστασίας.

Προσαρμοστική διαχείριση και επιτάχυνση της αναγέννησης

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα δάση και τα δέντρα, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ταχείς μεταβολές του κλίματος. Τα δασικά οικοσυστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερους κύκλους ζωής σε σύγκριση με άλλα είδη, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσαρμογή τους.

Για αυτό, οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να επιταχύνουν τη φυσική αναγέννηση των δασών, εφαρμόζοντας πρακτικές όπως η δημιουργία διακένων και η υποβοήθηση της φυσικής ανανέωσης, ώστε οι κύκλοι αναγέννησης να μειώνονται σημαντικά.

Η εκδήλωση με τίτλο "100 χρόνια προσφοράς στις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος" διοργανώνεται από την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10.00 έως τις 13.00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

