Βαθιά κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, 80 μίλια ανοικτά των ακτών του Γιορκσάιρ, βρίσκεται ένας κρατήρας που έχει διχάσει τους επιστήμονες καθώς αναρωτιούνται αν δημιουργήθηκε από τη συντριβή ενός αστεροειδούς ή μήπως, πιο απλά, ήταν το αποτέλεσμα γεωλογικών κινήσεων του αλατιού.

Σήμερα, η επιστημονική διαμάχη δεκαετιών μπορεί να διευθετηθεί. Ο κρατήρας Silverpit, 700 μέτρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και συγκεκριμένα, κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα, πιθανότατα δημιουργήθηκε από άμεσο χτύπημα ενός αστεροειδούς ή κομήτη περίπου στο μέγεθος του Γιορκ Μίνστερ, ο οποίος έπεσε με ορμή προς τη Γη πριν από περισσότερα από 43 εκατομμύρια χρόνια.

Ο αστεροειδής, πλάτους 160 μέτρων, έπεσε στη θάλασσα προκαλώντας ένα τσουνάμι ύψους 100 μέτρων, λένε οι επιστήμονες. Ήταν πιθανώς μια πολύ κακή μέρα για όλα τα πρώιμα θηλαστικά στην περιοχή - αλλά όχι τόσο άσχημη όσο οι συνέπειες της σύγκρουσης του αστεροειδούς που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Ο κρατήρας Silverpit δεν έχει σε καμία περίπτωση την κλίμακα του κρατήρα Chicxulub στο Μεξικό, ο οποίος δημιουργήθηκε όταν ένας αστεροειδής πλάτους περίπου 6 έως 9 μιλίων χτύπησε τη Γη, με αποτέλεσμα τη μαζική εξαφάνιση του 75% των φυτικών και ζωικών ειδών. Ωστόσο, ο Silverpit εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ειδικών.

Ο Uisdean Nicholson, ιζηματολόγος από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt στο Εδιμβούργο, ο οποίος ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας, δήλωσε ότι η νέα σεισμική απεικόνιση τους έδωσε μια άνευ προηγουμένου εικόνα του κρατήρα.

Η απόκτηση των αποδεικτικών στοιχείων ήταν «σίγουρα μια συναρπαστική στιγμή», είπε, περιγράφοντας την προσέγγιση στην έρευνα σαν να ψάχνουν «βελόνα στα άχυρα».

Ο κρατήρας πλάτους 2 μιλίων, που περιβάλλεται από μια ζώνη κυκλικών ρηγμάτων πλάτους 12 μιλίων, ανακαλύφθηκε το 2002 από γεωεπιστήμονες πετρελαίου.

Όσοι το βρήκαν πίστευαν ότι ήταν πράγματι ένας κρατήρας κρούσης υπερταχύτητας, υποδεικνύοντας χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με αυτά, όπως μια κεντρική κορυφή, κυκλικό σχήμα και ομόκεντρα ρήγματα.

Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ήταν άνω των 60 εκατομμυρίων ετών και έγινε πρωτοσέλιδο. «Ο κρατήρας θα μπορούσε να προκληθεί από πρόσκρουση αστεροειδούς», έγραφε ένα ρεπορτάζ της Guardian από την εποχή εκείνη. Αλλά ορισμένοι επιστήμονες δεν πείστηκαν και υποστηρίζουν ότι η ιστορία του δεν είναι και τόσο ενδιαφέρουσα διότι πιθανότατα προκλήθηκε από την κίνηση αλμυρών πετρωμάτων σε βάθος.

«Νιώθω σαν να χαλάω το πάρτι», δήλωσε ο γεωλόγος καθηγητής John Underhill , από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. «Είναι μια λιγότερο λαμπερή εξήγηση, αλλά αυτό λένε τα επιστημονικά δεδομένα».

Το 2009, πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση στη Γεωλογική Εταιρεία που θυμάται ο Nicholson. «Ήμουν φοιτητής για διδακτορικό εκείνη την εποχή και ήταν μια αρκετά γνωστή συζήτηση, τουλάχιστον στους γεωλογικούς κύκλους. Έκαναν τη μεγάλη συζήτηση και στη συνέχεια ψήφισαν. Αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία ότι δεν επρόκειτο για πηγή που να επηρεάζει την κατάσταση. Οι περισσότεροι άνθρωποι τάχθηκαν υπέρ της κοινότυπης εξήγησης και νομίζω ότι αυτό αντανακλά μια τάση απόρριψης της πιο εντυπωσιακής εξήγησης.»

Με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο Έρευνας Φυσικού Περιβάλλοντος, η ομάδα με επικεφαλής τον Νίκολσον χρησιμοποίησε μια σεισμική απεικόνιση, μια μικροσκοπική ανάλυση αποκομμάτων βράχων και αριθμητικά μοντέλα για να παράσχει αυτό που λένε ότι είναι η ισχυρότερη μέχρι στιγμής απόδειξη ότι ο κρατήρας Silverpit είναι ένας από τους κρατήρες πρόσκρουσης της Γης.

Οι συγκρούσεις αστεροειδών είναι ευτυχώς σπάνιες και δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη στην ανθρώπινη ιστορία. Οι κρατήρες που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις είναι επίσης σπάνιοι επειδή «η τεκτονική των πλακών και η διάβρωση καταστρέφουν σχεδόν όλα τα ίχνη των περισσότερων από αυτά τα συμβάντα», δήλωσε ο Νίκολσον. «Περίπου 200 επιβεβαιωμένοι κρατήρες πρόσκρουσης υπάρχουν στην ξηρά και μόνο 33 έχουν εντοπιστεί κάτω από τον ωκεανό».

Το Silverpit είναι εξαιρετικά διατηρημένο και σημαντικό, είπε. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα για να κατανοήσουμε πώς οι κρούσεις αστεροειδών διαμόρφωσαν τον πλανήτη μας σε όλη την ιστορία, καθώς και να προβλέψουμε τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση σύγκρουσης με αστεροειδή στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

