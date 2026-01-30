Η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στον έγκαιρο εντοπισμό καρκίνων του μαστού και συνδέθηκε με λιγότερα επικίνδυνα περιστατικά που εμφανίστηκαν στο διάστημα μεταξύ των τακτικών εξετάσεων, σύμφωνα με σουηδική μελέτη σε περισσότερες από 100.000 γυναίκες.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει τον προληπτικό έλεγχο, μειώνοντας τον αριθμό των καρκίνων του μαστού που διαφεύγουν και διαγιγνώσκονται αργότερα, όταν συχνά είναι πιο επιθετικοί και δύσκολοι στη θεραπεία.

Οι λεγόμενοι «καρκίνοι μεσοδιαστήματος» - εκείνοι που διαγνώσκονται αφού μια γυναίκα έχει λάβει καθαρό αποτέλεσμα στον έλεγχο και πριν από την επόμενη προγραμματισμένη εξέταση - αποτελούν «έναν πολύ καλό δείκτη της αποτελεσματικότητας της μεθόδου προσυμπτωματικού ελέγχου», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Κριστίνα Λανγκ, ακτινολόγος μαστού και κλινική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λουντ. «Επειδή χρειάζεται πολύς χρόνος για να αξιολογηθεί η θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού, το ποσοστό καρκίνων μεσοδιαστήματος χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μέτρο».

Η μελέτη είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα αποτελέσματα του προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δοκιμή της τεχνητής νοημοσύνης στον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο. Προηγούμενα αποτελέσματα από το ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα είχαν δείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την ανίχνευση καρκίνων, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων.

Αυτό που παρέμενε ασαφές ήταν αν αυτά τα οφέλη σήμαιναν και λιγότερους καρκίνους που θα εμφανίζονταν αργότερα, μετά από έναν έλεγχο που φαινόταν να μην δείχνει νόσο.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet, προέρχονται από μια μελέτη ενταγμένη στο εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στη Σουηδία. Σχεδόν 106.000 γυναίκες κατανεμήθηκαν είτε στον τυπικό έλεγχο - όπου οι μαστογραφίες αξιολογούνται ανεξάρτητα από δύο ακτινολόγους - είτε σε έλεγχο με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Έγκαιρη ανίχνευση

Στην ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη, το λογισμικό εξέταζε τις εικόνες παράλληλα με τους ακτινολόγους, επισημαίνοντας τις υψηλότερου κινδύνου εξετάσεις για πρόσθετο έλεγχο, ενώ επέτρεπε οι χαμηλότερου κινδύνου εικόνες να διαβάζονται μόνο μία φορά αντί για δύο.

Κατά τα δύο χρόνια που ακολούθησαν τον έλεγχο, λιγότερες γυναίκες στην ομάδα της τεχνητής νοημοσύνης διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού μετά από ένα καθαρό αποτέλεσμα. Το ποσοστό αυτών των περιπτώσεων ήταν περίπου 12% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις γυναίκες των οποίων οι μαστογραφίες διαβάστηκαν χωρίς τεχνητή νοημοσύνη.

Οι γυναίκες που ελέγχθηκαν με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης είχαν επίσης μικρότερη πιθανότητα να διαγνωστούν αργότερα με διηθητικούς όγκους ή επιθετικούς υποτύπους καρκίνου, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Σημαντικό είναι ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν επιδείνωσε την απόδοση του ελέγχου ούτε αύξησε τους ψευδώς θετικούς συναγερμούς. Το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων ήταν παρόμοιο και στις δύο ομάδες.

«Η μελέτη μας δεν υποστηρίζει την αντικατάσταση των επαγγελματιών υγείας από την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε σε ανακοίνωση η Τζέσι Γκόμερς, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Radboud στην Ολλανδία και πρώτη συγγραφέας της μελέτης. «Ωστόσο, τα αποτελέσματά μας ενδεχομένως δικαιολογούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση της σημαντικής πίεσης στον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων».

Οικονομικός αντίκτυπος

Το αν ο προσυμπτωματικός έλεγχος με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης αξίζει το κόστος παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Προηγούμενα μοντέλα από τη Νορβηγία είχαν δείξει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι οικονομικά αποδοτική εάν βοηθούσε στην αποτροπή έστω και ενός μικρού ποσοστού χαμένων διαγνώσεων καρκίνου. Η σουηδική μελέτη έδειξε μεγαλύτερη μείωση από αυτό το όριο, αν και μια πλήρης οικονομική ανάλυση των δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όπως ανέφερε η Λανγκ.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μελέτη έχει περιορισμούς. Διεξήχθη στο πλαίσιο του σουηδικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας έναν μόνο τύπο μηχανήματος μαστογραφίας και ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και περιλάμβανε κυρίως έμπειρους ακτινολόγους. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και σε άλλες χώρες και συστήματα υγείας.

Απαιτείται επίσης περαιτέρω παρακολούθηση για να κατανοηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ελέγχου με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον η έγκαιρη ανίχνευση μειώνει την ανάγκη για πιο επιθετικές θεραπείες με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

