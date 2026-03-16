Reuters: Την απόλυση του 20% του προσωπικού της σχεδιάζει η Meta

Η Meta σχεδιάζει σαρωτικές απολύσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το 20% ή και περισσότερο του προσωπικού της, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αντισταθμίσει τα δαπανηρά στοιχήματα σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη αποδοτικότητα που θα προκύψει από εργαζόμενους υποστηριζόμενους από την ΑΙ.

Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τις περικοπές και το ακριβές μέγεθός τους δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ανώτερα στελέχη έχουν πρόσφατα ενημερώσει άλλους υψηλόβαθμους υπαλλήλους της εταιρείας για τα σχέδια και τους ζήτησαν να αρχίσουν να εξετάζουν πώς θα μειώσουν το προσωπικό, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Οι πηγές μίλησαν ανώνυμα επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να αποκαλύψουν τα σχέδια απολύσεων.

«Πρόκειται για υποθετικά δημοσιογραφικά σενάρια σχετικά με θεωρητικές προσεγγίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta Andy Stone, απαντώντας σε ερωτήσεις για το σχέδιο.

Εάν η Meta καταλήξει στο ποσοστό του 20%, οι απολύσεις θα είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία της εταιρείας από την αναδιάρθρωση στα τέλη του 2022 και στις αρχές του 2023, τo οποίo είχε χαρακτηρίσει «έτος αποδοτικότητας». Η εταιρεία απασχολούσε σχεδόν 79.000 εργαζομένους στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Η Μeta απέλυσε 11.000 εργαζομένους τον Νοέμβριο του 2022, περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού της τότε. Περίπου τέσσερις μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει άλλες 10.000 θέσεις εργασίας.

Ο Ζάκερμπεργκ επικεντρώνεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη

Τον τελευταίο χρόνο, ο διευθύνων σύμβουλος Mαρκ Ζάκεμπεργκ πιέζει τη Meta να εισχωρήσει πιο δυναμικά στον τομέα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει προσφέρει τεράστια πακέτα αμοιβών, ορισμένα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε ορίζοντα τετραετίας, για να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές ΑΙ.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έως το 2028. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα απέκτησε το Moltbook, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιασμένη για AI agents. Η Meta θα δαπανήσει επίσης τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της κινεζικής startup ΑΙ Manus, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του Reuters.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει αναφερθεί στα οφέλη αποδοτικότητας από αυτές τις επενδύσεις, λέγοντας τον Ιανουάριο ότι αρχίζει να βλέπει «έργα που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ομάδες να ολοκληρώνονται πλέον από ένα μόνο πολύ ταλαντούχο άτομο».

Τα σχέδια της Meta αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο μεταξύ μεγάλων αμερικανικών εταιρειών φέτος, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό τομέα. Τα στελέχη έχουν επισημάνει τις πρόσφατες βελτιώσεις στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ως έναν από τους λόγους για αυτές τις αλλαγές.

Τον Ιανουάριο η Amazon επιβεβαίωσε ότι θα περικόψει περίπου 16.000 θέσεις εργασίας, σχεδόν το 10% του εργατικού της δυναμικού. Τον περασμένο μήνα η εταιρεία fintech Block, Inc. μείωσε σχεδόν στο μισό το προσωπικό της, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jack Dorsey να αναφέρεται ρητά στα εργαλεία ΑΙ και στην αυξανόμενη ικανότητά τους να βοηθούν τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα με μικρότερες ομάδες.

Πηγή: skai.gr

