Yahoo mail: Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αλλαγή στην πλατφόρμα της

Η Yahoo ανακοίνωσε μια πολύ σημαντική αλλαγή που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες, καθώς μειώνει δραστικά τον δωρεάν αποθηκευτικό χώρο στην πλατφόρμα/εφαρμογή email της (ηλεκτρονική αλληλογραφία).

Μέχρι τώρα, η Yahoo προσέφερε το όριο του 1TB (1.000 GB). Από τον Μάιο του 2026, ευθυγραμμίζεται με το όριο της Google (Gmail), προσφέροντας πλέον χωρητικότητα 15GB.

Η μείωση της χωρητικότητας θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στις 5 Μαΐου 2026.

Είχε προηγηθεί μια ενδιάμεση μείωση στα 20 GB για ορισμένες περιοχές (κυρίως Βόρεια Αμερική) το 2025, αλλά πλέον η εταιρεία ευθυγραμμίζεται με τα όρια της Google.



Είναι μια νομική/τεχνική υποχρέωση της εταιρείας να προειδοποιήσει όλους τους χρήστες για τη μείωση του ορίου, ώστε να μην βρεθεί κανείς προ εκπλήξεων αν στο μέλλον ξεπεράσει τα 15GB.

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, η Yahoo προωθεί πλέον επί πληρωμή συνδρομητικά πακέτα.

Η ανακοίνωση της Yahoo

Πηγή: skai.gr

