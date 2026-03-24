Ο επόμενος ταξικός πόλεμος της Αμερικής: Η ευχέρεια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δημοσίευσε τα πιο λεπτομερή δεδομένα μέχρι σήμερα για το ποιος χρησιμοποιεί το ΑΙ και το κατά πόσο τα ευρήματά της προκαλούν ανησυχία σε όσους πιστεύουν ότι τα οφέλη της θα μοιραστούν ισότιμα. Αυτή η ισοτιμία δεν θα συμβεί. Στην πραγματικότητα, δημιουργείται μια νέα μορφή οικονομικής ανισότητας: η «ευχέρεια στην τεχνητή νοημοσύνη».

Γιατί έχει σημασία:

Τα δεδομένα της Anthropic δείχνουν κάτι πιο λεπτό αλλά και πιο κρίσιμο από το αφήγημα «τα ρομπότ θα σου πάρουν τη δουλειά». Το πραγματικό χάσμα δεν είναι ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν AI και όσους δεν χρησιμοποιούν. Είναι ανάμεσα σε έμπειρους χρήστες και αρχάριους. Η AI συνεχίζει να αποτελεί σοβαρή απειλή για αυτοματοποιήσιμες εργασίες, κάτι που ο CEO της Anthropic, Dario Amodei, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να εξαφανίσει έως και το 50% των entry-level θέσεων γραφείου.

Δύο κατηγορίες εργασιών διπλασιάστηκαν σε συχνότητα μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου:

αυτοματοποιημένες πωλήσεις και outreach

αυτοματοποιημένο trading

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες κινδυνεύουν περισσότερο να δουν κομμάτια της δουλειάς τους να εξαφανίζονται.

Αλλά η AI απειλεί και κάτι ακόμα: όσους τη χρησιμοποιούν επιφανειακά ή ανεπαρκώς. Ανεξαρτήτως ρόλου ή εμπειρίας, οι λιγότερο «ευέλικτοι» χρήστες θα μείνουν πίσω.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής οικονομικών της Anthropic, Peter McCrory: «Η συζήτηση συχνά παρουσιάζει την AI σαν κάτι που σου συμβαίνει. Η ανάλυση δείχνει ότι μπορείς να αναπτύξεις δεξιότητες που σε κάνουν καλύτερο στο να αξιοποιείς μοντέλα όπως το Claude.»

Το πλαίσιο:

Η νέα έκθεση της Anthropic («Anthropic Economic Index: Learning Curves») ανέλυσε πάνω από 1 εκατομμύριο συνομιλίες στην πλατφόρμα Claude.

Το βασικό εύρημα:



Οι έμπειροι χρήστες έχουν περίπου 10% υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις αλληλεπιδράσεις τους με AI — ανεξάρτητα από εργασία, χώρα ή μοντέλο.

Επιπλέον:

Στην Washington, D.C. η χρήση του Claude είναι 4 φορές υψηλότερη από το αναμενόμενο.

Η ανισότητα χρήσης παραμένει έντονη παγκοσμίως, ιδιαίτερα στις πλουσιότερες χώρες.

Αυτό το χάσμα δεξιοτήτων μετατρέπεται γρήγορα σε ταξικό χάσμα.

Ανάμεσα στις γραμμές:

Οι περισσότεροι βλέπουν την AI ως εργαλείο. Στην πραγματικότητα είναι ένα «υπερ-εργαλειοθήκη» που μπορεί να επεκτείνει δραματικά τις ικανότητές σου, αν μάθεις να τη χρησιμοποιείς σωστά.

Η εξέλιξη ενός χρήστη μοιάζει κάπως έτσι:

από «μηχανή αναζήτησης» σε ερευνητή, σε συνεργάτη ιδεών, σε δημιουργό πρωτοτύπων και επιχειρηματικών μοντέλων

Η έκθεση ξεχωρίζει δύο τύπους χρήσης:

Αυτοματοποίηση: «κάνε αυτή τη δουλειά»

Ενίσχυση (augmentation): συνεργασία, ιδέες, ανάλυση, coaching

Η δεύτερη κατηγορία είναι που δημιουργεί πραγματική αξία.

Η μεγάλη εικόνα:

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την AI και την εργασία, μετά το «moment» του ChatGPT το 2022.

Οι χρήστες γίνονται καλύτεροι, αλλά η ανησυχία μεγαλώνει — και η αγορά εργασίας πιέζεται.

Στο μεταξύ, η πολιτική συζήτηση εστιάζει σε αφηρημένα ερωτήματα (ρύθμιση, ανταγωνισμός με την Κίνα, υπερνοημοσύνη), ενώ το άμεσο πρόβλημα είναι ήδη εδώ: μια διπλή αγορά εργασίας.

Συμπέρασμα:

Οι χρήστες που ήδη αξιοποιούν την AI σε εργασίες υψηλής αξίας πιθανότατα θα απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τους υπόλοιπους — με πραγματικές συνέπειες για το ποιος θα αποκομίσει τα οικονομικά οφέλη της τεχνολογίας.

Αν δεν είσαι early adopter, τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσεις.

Πηγή: skai.gr

