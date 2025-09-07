Η καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη τιμήθηκε με το βραβείο Robert Kellner Lecture Award 2025 στο συνέδριο Euroanalysis στη Βαρκελώνη

Σημαντική διεθνής διάκριση για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ελληνική επιστημονική κοινότητα πέτυχε η καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας το Robert Kellner Lecture Award 2025 στο διεθνές συνέδριο Euroanalysis 2025 που φιλοξενήθηκε στη Βαρκελώνη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.

Το βραβείο αυτό τιμά τους κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της έρευνας ή της εκπαίδευσης στην αναλυτική χημεία κατά την τελευταία πενταετία. Καθιερώθηκε από τον Τομέα Αναλυτικής Χημείας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Societies), στη μνήμη του καθηγητή Robert Kellner του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης και απονέμεται ανά διετία, έπειτα από αυστηρή διαδικασία επιλογής υποψηφιοτήτων από κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Η σημαντική συνεισφορά της Έλιας Ψυλλάκη στην Αναλυτική Χημεία

Φέτος, η επιτροπή αποφάσισε να τιμήσει την καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της βράβευσης, «για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων». Η επιλογή γίνεται μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση στον χώρο της Αναλυτικής Χημείας.

Αξίζει να αναφερθεί πως είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε καθηγητή πανεπιστημίου της Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για το Ίδρυμα του Πολυτεχνείου Κρήτης όσο και για τη χώρα συνολικά. Μέσα από αυτή τη βράβευση, αναδεικνύεται η επιδραστική παρουσία της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στη διεθνή ερευνητική σκηνή, σε έναν τομέα που σχετίζεται άμεσα με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Ελ. Μ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.