Θεσσαλονίκη: Το ΑΠΘ ξεκινά πιλοτική χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης ως βοηθού διδασκαλίας, με αφετηρία τη Νομική Σχολή

Η πιλοτική εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην ανώτατη εκπαίδευση βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο επετειακό περίπτερο του ιδρύματος, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΠΘ, το πανεπιστήμιο πρόκειται να γίνει το πρώτο στην Ελλάδα που θα εντάξει Τεχνητή Νοημοσύνη ως ψηφιακό βοηθό διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η καινοτομία αυτή θα ξεκινήσει πιλοτικά από τη Νομική Σχολή, αξιοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό, με στόχο να υποστηρίξει τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές.

«Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και κατόπιν όλων των συζητήσεων που είχαμε με την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεσμεύτηκε ότι καθ’ όσον αρχίζει η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το επόμενο βήμα -το οποίο επίσης ξεκινάει με δέσμευσή του- είναι η πιλοτική εισαγωγή και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Ανώτατα Ιδρύματα, αρχής γενομένης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης.

Καινοτόμος ψηφιακός βοηθός στη Νομική Σχολή ΑΠΘ

Εντός του εκθεσιακού χώρου του ΑΠΘ παρουσιάστηκε ο ψηφιακός βοηθός διδασκαλίας που βασίζεται σε τεχνολογία ΤΝ. Ο βοηθός αυτός έχει σχεδιαστεί να απαντά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις των φοιτητών, ενισχύοντας έτσι τη διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, καθ. Παναγιώτης Γκλαβίνης, παρουσίασε στον πρωθυπουργό τον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού βοηθού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκίμασε ο ίδιος τις δυνατότητες του βοηθού, απευθύνοντας την ερώτηση: «Πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη;». Η απάντηση του ψηφιακού βοηθού υπήρξε άμεση και ακριβής, συνοδευόμενη από επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ιστορική απελευθέρωση της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

