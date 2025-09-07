Θεσσαλονίκη – 89η ΔΕΘ: Τον Μάρτιο ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS – Ποια οφέλη προσφέρει στους πολίτες μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών

Τον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο Λαύριο το «PHAROS AI Factory», ένα από τα 13 εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εγχείρημα φιλοδοξεί να προσφέρει υπολογιστική ισχύ, δεδομένα και τεχνογνωσία σε start-ups, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, συμβάλλοντας στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας. Ο στόχος είναι το PHAROS να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2026, παρέχοντας ουσιαστικά οφέλη στην επιχειρηματικότητα, την οικονομία και τους πολίτες, μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες. Τα βασικά ορόσημα του έργου, που μετατρέπει την Ελλάδα από απλό καταναλωτή τεχνολογίας σε παραγωγό, παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στη 89η ΔΕΘ.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας, ο Managing Director της Endeavor Greece Παναγιώτης Καραμπίνης και ο Engineering Manager της Mysten Labs Θεόδωρος Χαϊκάλης.

Η στρατηγική τοποθέτηση του PHAROS και το όραμα της κυβέρνησης

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη σημασία της πρώιμης κινητοποίησης της κυβέρνησης στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης: «Είδαμε πολύ νωρίς το μεγάλο κύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης να έρχεται και υποβάλαμε την πρόταση για τα AI Factories», σημείωσε, τονίζοντας τα διττά οφέλη για τη χώρα. Από τη μια, η αξιοποίηση των τεχνολογιών για τη δημιουργία υποδομών και, από την άλλη, η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου που θα αποδώσει ευρύτερη αξία στην κοινωνία.

Επισημάνθηκε ότι η νέα υποδομή θα επιταχύνει την τεχνολογική πρόοδο: «Το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζεται στο Λαύριο θα αποτελέσει μια μοναδική εγκατάσταση από το 1880, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη 4η βιομηχανική επανάσταση». Επιπλέον, η Ελλάδα προσελκύει πλέον ισχυρούς φορείς και επενδυτές τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στις πρωτοβουλίες αυτές.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ανοίγματος των δημόσιων δεδομένων για επανάχρηση, επισημαίνοντας ότι «τα δεδομένα του δημοσίου πρέπει να μιλήσουν, καθώς ασφυκτιούν στους servers». Τόνισε ότι στόχος είναι «η τεχνολογία για τον άνθρωπο και ένα σύγχρονο κράτος» που επενδύει στην καινοτομία.

Ο PHAROS ως Εθνικός Επιταχυντής Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, επεσήμανε πως ο PHAROS, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, θα βασίζεται στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», με μελλοντική επέκταση σε δεύτερη υποδομή στη Δυτική Μακεδονία. Όπως τόνισε: «Η Ελλάδα εξελίσσεται από απλός καταναλωτής τεχνολογίας σε παραγωγός» και μέσα στο 2026 το PHAROS AI Factory και το Κέντρο Εξυπηρέτησης PHAROS θα λειτουργούν πλήρως, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και υποστήριξης προς επιχειρήσεις και φορείς.

Ειδική αναφορά έγινε στον ρόλο του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», που αναμένεται να καταστήσει την Ελλάδα μία από τις λίγες χώρες με «γλώσσες AI στη γλώσσα της». Ο κ. Παπαχρήστου τόνισε επίσης τη σημασία της παροχής διαφανούς υπολογιστικής και τεχνολογικής ικανότητας, καθώς και της μετατροπής της τεχνολογικής γνώσης σε κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

Έμφαση σε Υγεία, Πολιτισμό και Περιβάλλον – Οι τρεις πυλώνες του ΕΔΥΤΕ

Ο πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας επισήμανε τους τομείς στους οποίους αναπτύσσονται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης: υγεία, πολιτισμός και περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την υγεία, στόχος είναι η δημιουργία νέων προγνωστικών και διαγνωστικών μοντέλων προσαρμοσμένων στα ελληνικά δεδομένα, καθώς και ο εμπλουτισμός του ατομικού φακέλου ασθενούς με λύσεις AI.

Στον τομέα του πολιτισμού, δομείται το πρώτο ανοιχτό ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), κατάλληλο για τις ανάγκες της χώρας, ενώ στον τομέα του περιβάλλοντος, η αξιοποίηση ελληνικών δεδομένων στοχεύει στην καλύτερη πρόβλεψη φαινομένων, όπως οι πλημμύρες. «Το έργο του PHAROS θα βοηθήσει ερευνητές, επιχειρήσεις και startups να αναπτύξουν καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Κόλλιας.

Ερευνητική Υπεροχή και Νέες Ευκαιρίες στο Οικοσύστημα

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece, υπογράμμισε το σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ανά ερευνητή σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η κρυπτογραφία: «Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες παγκοσμίως σε ποιότητα ερευνητών, ιδιαίτερα στην κρυπτογραφία».

Αναφέρθηκε στη σημασία διεθνών συνεργασιών, όπως η πρόσφατη εκδήλωση με τον Ελληνοκύπριο Νομπελίστα και συνιδρυτή της Google DeepMind Ντέμη Χασάμπη, καθώς και στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την OpenAI και τη δημιουργία accelerator για start-ups που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη. «Θα επιλέγουμε δέκα με είκοσι εταιρείες το χρόνο… θα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε κλάδο», τόνισε.

Blockchain και Διαφάνεια στην Εκπαίδευση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων

Η προσέγγιση της τεχνολογίας blockchain ως εργαλείο για τη διαφάνεια στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων αναδείχθηκε από τον Θεόδωρο Χαϊκάλη της Mysten Labs. «Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τα δεδομένα εκπαίδευσης των μοντέλων; Το blockchain μπορεί να προσφέρει ταυτότητα, εγγύηση και σφραγίδα στην προέλευση των δεδομένων», επισήμανε, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα του blockchain να εξασφαλίζει αξιοπιστία και δίκαιη αμοιβή στους κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνολικά, το PHAROS AI Factory τοποθετεί την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας νέες προοπτικές για την οικονομία, την καινοτομία και την κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από ένα δυναμικό οικοσύστημα συνεργασιών και τεχνολογικής αριστείας.

Σμαρώ Αβραμίδου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.