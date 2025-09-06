Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος παρουσιάζει ερευνητικά έργα και καινοτόμα προγράμματα στην 89η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος έλαβε δυναμικά μέρος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ερευνητικά έργα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών στο περίπτερο 17 της έκθεσης «Akademia».

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το stand του Διεθνούς Πανεπιστημίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους επισήμων, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη καθώς και η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Έφη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), από τον Πρύτανη Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας και την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης.

Καινοτόμα Εκθέματα και Επιστημονικά Επιτεύγματα

Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά σημαντικά επιτεύγματα, όπως η αγωνιστική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, καινοτόμες κατασκευές στην εκπαιδευτική ρομποτική, αυτόνομο ρομποτικό όχημα αυτόματης οδήγησης, αλλά και ένα ηλεκτρονικό σύστημα ακριβείας για τη μέτρηση και παρακολούθηση κουνουπιών από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Επίσης, παρουσιάστηκαν το υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) του Εργαστηρίου «Βιολογίας & ιστολογίας, μικροσκοπίας & ανάλυσης εικόνας, συστηματικής & βιομετρίας – Β.I.M.A.ΣΥ.Β.» καθώς και το ROUV της Ερευνητικής Ομάδας «ΙΠΠΑΛΟΣ».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, σημείωσε την «άψογη οργάνωση της παρουσίας του Ιδρύματος στη ΔΕΘ» ενώ τόνισε τη σημασία των εκθεμάτων που «αποδεικνύουν τη διασύνδεση της έρευνας που συντελείται στο Πανεπιστήμιο, με την πραγματική οικονομία και επιχειρηματικότητα». Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στον επιστημονικό και παραγωγικό χάρτη της χώρας.

Επερχόμενες Εκδηλώσεις στη ΔΕΘ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΔΙΠΑΕ στην 89η ΔΕΘ, προγραμματίζονται οι εξής σημαντικές εκδηλώσεις:

Υπογραφή συνεργασίας με το EUCOTTON – Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος και το Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00 , στο stand του Πανεπιστημίου.

, στο stand του Πανεπιστημίου. 2η Ετήσια Συνάντηση Αποφοίτων του ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA – Σίνδος), το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στον ίδιο χώρο.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια, συνεχίζει να αναδεικνύει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο, αφήνοντας το αποτύπωμά του στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

