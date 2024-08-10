H Toυρκία επανέφερε την πρόσβαση στο Instagram μετά από 9 μέρες αποκλεισμού

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι επανέφεραν την πρόσβαση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, αφού η εταιρεία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κυβέρνησης.

Στις 2 Αυγούστου, με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής της τουρκικής κυβέρνησης, διεκόπη στην Τουρκία η πρόσβαση στο Instagram, με την αιτιολογία ότι η πλατφόρμα δεν συμμορφωνόταν με τους «νόμους και τους κανόνες» της χώρας και τις ευαισθησίες του κοινού.

Με ανάρτησή του λίγες μέρες πριν την απόφαση, ο εκπρόσωπος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, είχε κατηγορήσει το Instagram επειδή αφαιρούσε αναρτήσεις στις οποίες εκφραζόντουσαν συλλυπητήρια για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Καταδικάζω έντονα την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, η οποία εμποδίζει ενεργά τους ανθρώπους να αναρτούν μηνύματα συλλυπητηρίων για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Χανίγια, χωρίς να επικαλείται κάποια παραβίαση της πολιτικής της. Αυτό είναι λογοκρισία, καθαρά και απλά. Θα υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες που έχουν δείξει πολλές φορές ότι βρίσκονται κυρίως στην υπηρεσία του παγκόσμιου εκμεταλλευτικού συστήματος αδικίας», είχε τονίσει ο Αλτούν.

Η Τουρκία είναι ένας από τους σφοδρότερους επικριτές της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, και η Άγκυρα καταδικάζει αυτό που αποκαλεί άνευ όρων υποστήριξη της Δύσης προς το Ισραήλ.

Η απαγόρευση εννέα ημερών προκάλεσε διαμαρτυρίες από χρήστες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τους πελάτες τους μέσω της πλατφόρμας αυτής.

Η Τουρκία κατέχει την πέμπτη θέση στον κόσμο όσον αφορά τη χρήση του Instagram, με περισσότερους από 57 εκατομμύρια χρήστες, ακολουθώντας την Ινδία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ινδονησία, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων Statista.

«Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεών μας με αξιωματούχους του Instagram, θα άρουμε το φραγμό πρόσβασης...αφού εκείνοι υποσχέθηκαν να συνεργαστούν για να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας σχετικά με τον κατάλογο των εγκλημάτων και λογοκρισίας που επιβάλλεται στους χρήστες», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο Χ.

Ο κατάλογος εγκλημάτων στην τουρκική νομοθεσία περιλαμβάνουν πράξεις όπως δολοφονίες, σεξουαλικές επιθέσεις, διακίνηση ναρκωτικών, κακοποίηση και βασανιστήρια.

«Έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα όσον αφορά την αύξηση της ασφάλειας στο ψηφιακό περιβάλλον στην Τουρκία, τη νομική συμμόρφωση, την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών και την ανάπτυξη ενός δίκαιου μηχανισμού επιθεώρησης», ανέφερε ο Ουράλογλου.

Η εταιρεία Meta, που ανήκει το Instagram, συμφώνησε να συμμορφωθεί με την τουρκική νομοθεσία και να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση αναρτήσεων και περιεχομένου αν φέρουν στοιχεία ορισμένων εγκλημάτων ή «τρομοκρατικής προπαγάνδας», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Το Instagram δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο.

«Οι μετρήσεις δείχνουν ότι το Instagram αποκαθίσταται σε όλους τους κύριους παρόχους διαδικτύου της Τουρκίας μετά από περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο που διήρκησαν εννέα ημέρες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διάρκειας απαγόρευση στη χώρα πρόσβασης σε μια μεγάλη πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια», ανέφερε το παρατηρητήριο διαδικτύου Netblocks.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

