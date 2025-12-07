«Αμερικαναγγλικά» vs Αγγλικά σημειώσατε... 2. Η Google προκάλεσε κόντρα με μια λέξη, φαινομενικά από το πουθενά.



Σύμφωνα με στέλεχος της Google o κολοσσός της τεχνολογίας έχει ως φιλόδοξο στόχο ένα νέο λειτουργικό σύστημα που θα ενώσει το Android και το ChromeOS «εις σάρκα μία».

Πηγή: skai.gr

Η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα πρότζεκτ με την κωδική ονομασία(ALOS). Πρόκειται για την προσπάθεια της Google να δημιουργήσει ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Android, το οποίο θα μπορεί να ανταγωνιστεί άμεσα τα Windows και το macOS σε laptops και desktops, αντικαθιστώντας σταδιακά το ChromeOS με μια έκδοση του Android που θα είναι πλήρως βελτιστοποιημένη για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το σύστημα αυτό θα έχει το Gemini (το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google) ενσωματωμένο στον πυρήνα του, και όχι απλώς ως πρόσθετη εφαρμογή.Ωστόσο, η επιλογή της λέξης Aluminium (η βρετανική ορθογραφία) αντί για το αμερικανικόπροκάλεσε συζητήσεις στους οπαδούς της εταιρίας, ειδικά στους Αμερικανούς, καθώς η Google είναι αμερικανική.αναρωτιόταν ένας Αμερικανός YouTuber στο κανάλι του, με Βρετανούς χρήστες να απαντούν ότι «αυτά είναι τα σωστά αγγλικά»Η εξήγησε πιθανότατα βρίσκεται στο γεγονός ότι η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα πίσω από τον Chrome ονομάζεται Chromium, και η ονομασία Aluminium ακολουθεί αυτό το μοτίβο ονοματοδοσίας.Παράλληλα, αν και η Google εδρεύει στις ΗΠΑ, η ονομασία φαίνεται να υιοθετεί τη διεθνή επιστημονική ορολογία, ίσως για να τονίσει τηντου νέου συστήματος.

