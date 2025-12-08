Φλώρινα: Ο Έλληνας σχεδιαστής και κατασκευαστής υπερελαφρών αεροσκαφών

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Δηλώνει όμως μοντελιστής και είναι πιλότος.

Ξεκίνησε να σχεδιάζει μονοκινητήρια από τη δεκαετία του '80. Χωρίς χρήματα, μόνο με μεράκι και με κέφι για τον αέρα.

Το πρώτο ήταν το «Λυγκιστής», από την αρχαία ονομασία της Φλώρινας. Η κατασκευή ενός αεροσκάφους από την ακριτική Φλώρινα είναι λογικό να προξένησε εντύπωση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τότε, έρχονται σε επαφή με τον Ηλιόπουλο διάφορες εταιρίες, πανεπιστήμια, φορείς του εξωτερικού και ζητούν να συνεργαστεί μαζί τους.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τον συνάντησε και «πέταξε» μαζί του.

Πηγή: skai.gr

