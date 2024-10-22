Έρχεται το τέλος των dating apps;

Tinder, OkCupid, Bubmle, Hinge: αυτά είναι τα πιο γνωστά, μερικά μόνο από τα δεκάδες apps γνωριμιών που υπάρχουν. Εδώ και καιρό τέτοιου είδους πλατφόρμες αποτελούσαν το πρώτο μέρος στο οποίο στρέφονταν οι singles για να κανονίσουν ένα ραντεβού – ή, όπως υποτίθεται, για να γνωρίσουν την αγάπη.



Τα apps αυτά καθορίζουν πλέον ολόκληρη την κουλτούρα γύρω από τα φλερτ και τα ραντεβού. Την ίδια στιγμή όμως απογοητεύουν και ολοένα και περισσότερους ανθρώπους – και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολλοί αποφασίζουν να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα.



«Έχω σβήσει όλες αυτές τις εφαρμογές», λέει ο 42χρονος Όιγκεν Χέρτσογκ (πρόκειται για ψευδώνυμο), ο οποίος είναι εργένης εδώ και πέντε χρόνια. «Οι άνθρωποι online κάνουν πολλή φιγούρα, ίσως το ίδιο να κάνω κι εγώ. Όλοι θέλουν να παίρνουν μηνύματα από άλλους, όμως δεν μπαίνουν στη διαδικασία να απαντήσουν ή να κανονίσουν εν τέλει μία συνάντηση. Δεν υπάρχει πραγματική εξέλιξη στην επικοινωνία».



Η Γιοχάνα Βίντερ (επίσης ψευδώνυμο), που είναι επτά χρόνια χωρίς σύντροφο, λέει από την πλευρά της πως «ποτέ δεν προχώρησα πέρα από το πρώτο ραντεβού με κάποιον που γνώρισα στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων επειδή σχεδόν ποτέ δεν έχω γνωρίσει κάποιον που να βλέπω πως είναι ευτυχισμένος με τη ζωή του». Όπως λέει επίσης η Βίντερ, οι άντρες μοιάζουν συχνά πολύ μεταξύ τους. «Δεν μου δίνουν την εντύπωση πως έχουν ενηλικιωθεί – ή μου φαίνονται πως περνούν κρίση μέσης ηλικίας».

Η αγάπη είναι και θέμα τύχης

Όσοι έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις ζώντας ξανά και ξανά αυτήν τη ψυχολογική μετάπτωση από τον ενθουσιασμό στην απογοήτευση, περνούν από μία πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία κατά την ψυχοθεραπεύτρια Βέρα Σβάιγκερ. Και μάλιστα «όποιος είχε ήδη το άγχος της απόρριψης εξαιτίας προηγούμενων εμπειριών του ή αντιμετωπίζει προβλήματα αυτοεκτίμησης, μία τέτοια συνθήκη μπορεί μονάχα να επιβεβαιώσει αυτές του τις φοβίες».



Επιπλέον, όσες φορές και να ανανεώσει ή αλλάξει κανείς ο προφίλ του, το να βρει το κατάλληλο ταίρι σε μία εφαρμογή γνωριμιών είναι σε μεγάλο βαθμό και θέμα τύχης – κάτι που μπορεί αν είσαι τυχερός να σου συμβεί με την πρώτη φορά ή να μη συμβεί και ποτέ.

«Αυτό είναι σαν κανονική δουλειά»

Γι’ αυτό και η Σβάιγκερ θεωρεί πως τέτοιες εφαρμογές δεν πρέπει να έχουν κυρίαρχο ρόλο στις ζωές των ανθρώπων. «Επανειλημμένως έχω ανθρώπους στις συνεδρίες μου, οι οποίοι πηγαίνουν σε ολοένα και περισσότερα ραντεβού παραμελώντας ταυτοχρόνως άλλα πράγματα που τους "γεμίζουν”, όπως τα χόμπι τους, τους φίλους ή την οικογένειά τους».



Όλα αυτά ήταν που έπεισαν τη Ρίκε Σμιντ (η οποία επίσης θέλει να διατηρήσει ην ανωνυμία της) να μην μπει καν στη διαδικασία να κατεβάσει μία από αυτές τις εφαρμογές μετά τον χωρισμό της. «Όταν μου τα διηγούνται οι φίλοι και οι συνάδελφοί μου, σκέφτομαι: Πέντε ραντεβού την εβδομάδα; Αυτό είναι σαν κανονική δουλειά. Για να αναπτύξω αισθήματα για κάποιον, θέλω να τον δω, να τον ακούσω, να τον νιώσω. Εγώ βέβαια δεν παραγγέλνω ούτε ρούχα online», αναφέρει η 45χρονη.



Η πληθώρα επιλογών και πιθανών συντρόφων οδηγεί ορισμένους στο σημείο να αναβάλλουν εμπειρίες που θέλουν να κάνουν και στόχους που θέλουν να πετύχουν για αργότερα. Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι ζωής στην Ταϊλάνδη, είτε απλώς για την παρακολούθηση μαθημάτων χορού, αρκετοί αισθάνονται πως πρέπει να περιμένουν έως ότου να έχουν το κατάλληλο άτομο πλάι τους για να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες. Σύμφωνα με τη Σβάιγκερ ωστόσο αυτό είναι προφανώς λάθος: Κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να εστιάζει στο τώρα και στα όσα θέλει να ζήσει στο παρόν.



«Κάντε ένα διάλειμμα από τις εφαρμογές»



Όλες τις τελευταίες σχέσεις της η Βίντερ τις γνώρισε offline, «σε μπαρ, στη δουλειά ή στις διακοπές». Ο Χέρτσογκ από την πλευρά του έχει μάθει να αγαπάει τον εαυτό του γι' αυτό που είναι και ξέρει πως «δεν χρειάζομαι καμία σχέση, για να είμαι ευτυχισμένος».



Φυσικά το Tinder και όλες οι άλλες παρόμοιες εφαρμογές προσφέρουν πράγματα σε πολλούς ανθρώπους, οι χρήστες γνωρίζουν περισσότερο κόσμο και ζουν ευχάριστες στιγμές και εμπειρίες, όπως λέει η ψυχοθεραπεύτρια Σβάιγκερ. «Όταν όμως καταλαβαίνει κανείς πως δεν του κάνουν καλό αυτές οι πλατφόρμες, […] τότε πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα για λίγο» - χωρίς να πιστεύει πως έτσι κλείνει την πόρτα στην αληθινή του αγάπη.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.