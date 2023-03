Επιστήμονες ανακάλυψαν υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που «κοιτάζει» προς τη Γη

Την ανακάλυψη μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας που βρίσκεται επί του παρόντος στο ηλιακό μας σύστημα ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες οι επιστήμονες.

Σύμφωνα με τους αστροφυσικούς, η ανακάλυψη έγινε ενώ μελετούσαν τον γαλαξία PBC J2333.9-2343, ο οποίος εμφάνιζε «παράξενες ιδιότητες».

Ο γαλαξίας - περίπου 657 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά - ταξινομήθηκε αρχικά ως ραδιογαλαξίας, αλλά οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν ότι το διαστημικό φαινόμενο έχει περιστραφεί 90 μοίρες και τώρα το κέντρο του «κοιτάζει» προς τη Γη.

A team of international astronomers have discovered a galaxy that has changed classification due to unique activity within its core. 🌌



The galaxy, named PBC J2333.9-2343, was previously classified as a radio galaxy, but the new research has revealed otherwise. pic.twitter.com/8qqnnBp2xK