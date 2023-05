Παραιτήθηκε από την Google ο «πατέρας» της τεχνητής νοημοσύνης - Προειδοποιεί για «τρομερούς» κινδύνους

Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι οι υπολογιστές μπορεί να γίνουν εξυπνότεροι από τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ο πρωτοπόρος και «πατέρας» της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)Τζέφρι Χίντον, παραιτήθηκε από την Google ώστε να μπορεί να μιλάει ελεύθερα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία.

«Παραιτήθηκα ώστε να μπορώ να μιλάω για τους κινδύνους από την AI (Artificial intelligence) χωρίς να πρέπει να σκεφτώ με ποιον τρόπο αυτό θα επηρεάσει την Google», έγραψε στο Twitter ο Τζέφρι Χίντον.

Geoffrey Hinton, an AI pioneer, quit his job at Google, where he has worked for more than decade, so he can freely speak out about the risks posed by AI. “It is hard to see how you can prevent the bad actors from using it for bad things,” he said. https://t.co/DJ9m6ilgvi pic.twitter.com/ZwtCMEQGrb