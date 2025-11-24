Επενδύσεις €389 εκατ. σε καλώδια, 5G και κβαντικές επικοινωνίες από το CEF Digital

Με μια απόφαση, που σηματοδοτεί νέα εποχή για τις ψηφιακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στη χρηματοδότηση 56 έργων συνολικού ύψους €389 εκατ. μέσα από το τέταρτο κύμα προσκλήσεων του CEF Digital, του προγράμματος που συνδέει, κυριολεκτικά και μεταφορικά, την ήπειρο. Πρόκειται για στοχευμένες επενδύσεις, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την τεχνολογική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, προωθώντας την ανάπτυξη των πιο προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υποδομών στον κόσμο.

Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν απλώς χρηματοδότηση έργων, αλλά συνθέτουν το στρατηγικό παζλ της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης, από τα δίκτυα υψηλής χωρητικότητας έως τις κβαντικές επικοινωνίες, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ασφαλές και καινοτόμο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Τα επιλεγμένα έργα κινούνται γύρω από τρεις βασικές προτεραιότητες: δίκτυα κορμού υψηλής απόδοσης, 5G για κρίσιμες υποδομές και η θεμελίωση της Ευρωπαϊκής Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών (EuroQCI).

Ψηφιακά “Global Gateways”

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής “ραχοκοκαλιάς” δεδομένων προχωρά με μια σειρά έργων, που αφορούν υποθαλάσσια και χερσαία καλώδια εντός της ΕΕ, αλλά και με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων και υπερπόντιων περιοχών. Σχεδόν όλα τα νέα έργα ενσωματώνουν SMART τεχνολογίες – συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ευθυγραμμίζονται με το EU Action Plan on Cable Security, ενισχύοντας την ασφάλεια και την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών.

Πιλοτικά έργα 5G μεγάλης κλίμακας

Η χρηματοδότηση ανοίγει τον δρόμο για την εγκατάσταση αυτόνομων 5G δικτύων σε αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους κατά μήκος των διασυνοριακών τμημάτων των διαδρόμων TEN-T. Οι υποδομές αυτές αποτελούν προϋπόθεση για μεταφορές χωρίς διακοπές συνδεσιμότητας, για εφαρμογές οδικής ασφάλειας, logistics και βιομηχανικής αυτοματοποίησης.

Τα έργα περιλαμβάνουν, επίσης, την ανάπτυξη edge cloud σε τομείς, όπως:



υγεία, εκπαίδευση, γεωργία, τουρισμός, λιμάνια και αεροδρόμια, παραγωγή και βιομηχανία. Με τον τρόπο αυτό, το CEF Digital επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των “Smart Communities”, συνδέοντας την καινοτομία με την καθημερινότητα.

Κβαντικό δίκτυο ασφαλών επικοινωνιών

Το τρίτο σκέλος αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κβαντικής Υποδομής Επικοινωνιών (EuroQCI), ενός στρατηγικού έργου, που θα προσφέρει πρωτοφανές επίπεδο ασφάλειας σε κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές και επιχειρήσεις. Τα έργα περιλαμβάνουν διασυνοριακές οπτικές ίνες, που θα συνδέουν τα εθνικά κβαντικά δίκτυα και επίγειους σταθμούς για τη σύνδεση των επίγειων δικτύων EuroQCI με τον δορυφορικό αστερισμό IRIS2.

Η υλοποίηση του EuroQCI τοποθετεί την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της κβαντικής τεχνολογίας, ενός πεδίου, που αποτελεί την επόμενη μεγάλη μάχη για την ψηφιακή ασφάλεια.

Χρηματοδότηση και επόμενα βήματα

Η στήριξη της ΕΕ θα δοθεί μέσω επιχορηγήσεων 30% έως 75% του συνολικού κόστους των έργων, ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τόσο μελέτες σκοπιμότητας όσο και έργα ανάπτυξης. Η συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση έως το 2027 ανέρχεται σε €1,5 δισ., στο πλαίσιο του CEF, που χρηματοδοτεί επίσης έργα Ενέργειας και Μεταφορών.

Παράλληλα, νέες προσκλήσεις αναμένονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για την ασφάλεια των υποθαλάσσιων καλωδίων και του αναβαθμισμένου EU Cable Security Action Plan.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.