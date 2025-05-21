Η αναζήτηση εξωγήινης ζωής έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να ψάξουν παντού στο Διάστημα, από την επιφάνεια του Άρη μέχρι τις ατμόσφαιρες των πιο μακρινών εξωπλανητών.

Τώρα όμως, οι επιστήμονες ανακάλυψαν άγνωστα βακτήρια που δεν έχουν δει εντοπιστεί ποτέ στη Γη – μέσα σε κινέζικο διαστημικό σταθμό.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα βακτήρια ανακαλύφθηκαν μέσα σε μια καμπίνα στον διαστημικό σταθμό Tiangong και ονομάστηκαν Niallia tiangongensis - από το όνομα του κινεζικού σταθμού.

Ο Tiangong («Ουράνιο Παλάτι») αποτελείται από το κύριο τμήμα για τους αστροναύτες, Tianhe, και δύο τμήματα για τη διεξαγωγή πειραμάτων, τα Mengtian και Wentian.

Μεταλλαγμένα γήινα για να επιβιώνουν στο διάστημα

Τα «εξωγήινα» βακτήρια είναι συγγενείς βακτηρίων που συναντώνται στο έδαφος της Γης - των Niallia circulans - αλλά είναι μεταλλαγμένα και εξελιγμένα για να επιβιώνουν στο διάστημα.

Τα Niallia tiangongensis έχουν εξειδικευμένα γονίδια που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης που προκαλείται από την έντονη ακτινοβολία που βρίσκεται πέρα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα βακτήρια αυτά έχουν εξελίξει την ικανότητα να τρώνε ζελατίνη προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σκληρό προστατευτικό «βιοφίλμ».

Ενώ ο πλησιέστερος συγγενής τους στη Γη είναι γνωστό ότι προκαλεί σήψη, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί εάν το Niallia tiangongensis αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές λένε ότι, η κατανόηση των νέων βακτηρίων που υπάρχουν στο διάστημα, είναι «ουσιώδης για τη διαφύλαξη της υγείας των αστροναυτών».

Πηγή: skai.gr

