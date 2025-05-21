Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Facebook και το Instagram

Το Facebook και το Instagram είναι δύο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινότητας πολλών, είτε σε κοινωνικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό.
Όμως ο λογαριασμός σας μπορεί να παραβιάστε και να χάσετε την πρόσβαση.
Δεν χρειάζεται πανικός. Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε αν ο λογαριασμός σας στο Facebook ή το Instagram χαθεί, παραβιαστεί ή κλαπεί.
- Εάν έχετε πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου ή στο email που συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο Facebook ή το Instagram, προσπαθήστε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;" στην κύρια οθόνη σύνδεσης στο Facebook ή το Instagram. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο γραπτό μήνυμα που θα λάβετε.
- Εάν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στο email που συνδέεται με τον λογαριασμό σας στο Facebook, χρησιμοποιήστε μια συσκευή με την οποία έχετε συνδεθεί στο Facebook και μεταβείτε στη διεύθυνση facebook.com/login/identify. Εισάγετε οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου που μπορεί να έχετε συνδέσει με τον λογαριασμό σας ή βρείτε το όνομα χρήστη σας, το οποίο είναι η ακολουθία χαρακτήρων μετά το Facebook.com/ στη σελίδα σας. Κάντε κλικ στο "Δεν έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτά;", "Ξεχάσατε τον λογαριασμό σας;" ή "Ανάκτηση" και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποδείξετε την ταυτότητά σας και να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Αν ο λογαριασμός σας παραβιάστηκε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα facebook.com/hacked ή instagram.com/hacked/ σε μια συσκευή που έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως για να συνδεθείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.
Τι πρέπει να κάνετε μόλις πάρετε πίσω τον λογαριασμό σας
- Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε τον πιο ισχυρό, με συνδυασμό τυχαίων λέξεων, στίχων ή κάποιο απόσπασμα. Χρησιμοποιήστε και έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για να σας βοηθήσει να τον θυμάστε.
- Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων στην ενότητα «κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια» του Κέντρου λογαριασμών. Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή ένα κλειδί ασφαλείας και όχι κωδικούς SMS. Αποθηκεύστε τους κωδικούς ανάκτησης σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χάσετε την πρόσβαση στη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας δύο βημάτων.
- Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις «μη αναγνωρισμένης σύνδεσης» στην ενότητα «κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια» του Κέντρου λογαριασμών, οι οποίες θα σας ειδοποιούν για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα σύνδεσης.
- Αφαιρέστε τυχόν ύποπτους «φίλους» από το λογαριασμό σας – γιατί μπορεί να είναι ψεύτικοι λογαριασμοί ή απατεώνες.
- Ενεργοποιήστε την «προηγμένη προστασία για το Facebook» στην ενότητα «κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια» του Κέντρου λογαριασμών.
