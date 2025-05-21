Τα μεγάλα σχέδια της Google για το μέλλον της αναζήτησης

Η βασική έννοια του τι σημαίνει να «γκουγκλάρεις» κάτι - πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά και ψάχνοντας μέσα από συνδέσμους, εικόνες και αποσπάσματα πληροφοριών - ανήκει σχεδόν παρελθόν, σύμφωνα με την Google.

Σύμφωνα με το CNN, ο γίγαντας της αναζήτησης παρουσίασε την Τρίτη το όραμά του για το μέλλον της αναζήτησης στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενημερώσεις που αποσκοπούν στη μετατόπιση της παρούσας μηχανής αναζήτησης της Google από ένα κουτί επεξεργασίας λέξεων-κλειδιών σε ένα σύστημα «ψηφιακών πρακτόρων» που μπορούν να ανιχνεύουν το διαδίκτυο και να απαντούν σε ερωτήσεις με βάση τις προτιμήσεις ενός ατόμου.

Οι ανακοινώσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της εταιρείας, δείχνουν ότι η πιο σημαντική επιχείρηση της Google αντιμετωπίζει περισσότερο ανταγωνισμό από ποτέ. Τα chatbots όπως το ChatGPT και οι μηχανές αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Perplexity, παρουσιάζουν έναν εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και διεκπεραίωσης εργασιών - δύο ζητήματα που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της Google. Τα πρόσφατα ανακοινωθέντα εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ως μια προσπάθεια να αποδείξει ότι η σχεδόν 30 ετών μηχανή αναζήτησης δεν χάνει τη σημασία της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτό που μου λέει όλη αυτή η πρόοδος είναι ότι εισερχόμαστε τώρα σε μια νέα φάση της αλλαγής της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, όπου δεκαετίες έρευνας γίνονται πλέον πραγματικότητα για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Sundar Pichai, διευθύνων σύμβουλος της Google και της μητρικής της εταιρείας Alphabet, σε συνέντευξη Τύπου πριν από το συνέδριο.

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία AI Mode, η οποία προηγουμένως ήταν διαθέσιμη μόνο σε όσους εγγράφηκαν για να δοκιμάσουν πρώιμες λειτουργίες μέσω του προγράμματος Labs, σε όλους τους χρήστες των ΗΠΑ μέσω του Google app.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της λειτουργίας AI Mode και μιας τυπικής αναζήτησης Google είναι ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται τα ερωτήματα. Αντί να εξετάζει απλώς ολόκληρη την ερώτηση, η λειτουργία AI Mode αναλύει τα ερωτήματα σε υποθέματα και δημιουργεί πρόσθετες αναζητήσεις με βάση αυτά τα υποθέματα για να παρέχει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Η Google λέει ότι η λειτουργία AI Mode σύντομα θα αξιοποιήσει το ιστορικό αναζήτησης ενός ατόμου για να εξατομικεύσει περαιτέρω τις απαντήσεις και οι χρήστες θα μπορούν επίσης να τη συνδέσουν με άλλες εφαρμογές της Google, όπως το Gmail.

Πέρα από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τις ερωτήσεις, η λειτουργία AI Mode αναμένεται να προσφέρει δύο βασικούς νέους τρόπους αναζήτησης: έναν που ισχυρίζεται ότι θα διεκπεραιώνει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη και έναν άλλο που θα του επιτρέπει να δείχνει στην Google το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας την κάμερα του τηλεφώνου του. Παρόλο που το AI Mode είναι πλέον γενικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ, αυτές οι δύο συγκεκριμένες λειτουργίες θα εξακολουθούν να απαιτούν από τους χρήστες την εγγραφή στο Labs.

Η τεχνολογία Project Mariner της Google, την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε ως ερευνητικό πρωτότυπο εργαλείο πέρυσι, θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες εργασίες για λογαριασμό ενός ατόμου και να απαντά σε ερωτήσεις που συνήθως απαιτούν πολλαπλά βήματα, υποστηρίζει η εταιρεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να θέσει μια ερώτηση όπως «Βρες δύο προσιτά εισιτήρια για τον αγώνα των Reds αυτή την Κυριακή» και η Google θα αναζητήσει εισιτήρια, θα αναλύσει τις επιλογές και τις τιμές, θα συμπληρώσει αυτόνομα φόρμες και στη συνέχεια θα βρει τα εισιτήρια που ταιριάζουν στα κριτήρια του χρήστη.

Αρχικά θα είναι διαθέσιμη για την αγορά εισιτηρίων, τις κρατήσεις σε εστιατόρια και τις κρατήσεις μέσω υπηρεσιών όπως Ticketmaster, StubHub, Resy και Vagaro, και θα έρθει στην ενότητα Labs του Google app τους επόμενους μήνες.

Η λειτουργία AI Mode στο Google app αποκτά επίσης μια νέα λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις για τον κόσμο γύρω τους. Η οπτική αναζήτηση δεν είναι κάτι καινούργιο για τη Google: το εργαλείο Lens της εταιρείας επιτρέπει ήδη στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν τραβήξει.

Αλλά αυτή η λειτουργία πηγαίνει την ιδέα αυτή ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας στην Google τι βλέπει ένα άτομο σε πραγματικό χρόνο. Η ιδέα είναι να διευκολυνθεί η Google να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με σύνθετες εργασίες που είναι δύσκολο να περιγραφούν - όπως αν το συγκεκριμένο μπουλόνι στην εργαλειοθήκη έχει το σωστό μέγεθος για το πλαίσιο του ποδηλάτου που επισκευάζεται - απλά δείχνοντας ένα τηλέφωνο και ρωτώντας το.

Η Google έφερε προηγουμένως αυτή τη λειτουργία οπτικής αναζήτησης στον Gemini στο Android, την οποία επεκτείνει τώρα στα iPhone. Αλλά η ανακοίνωση της Τρίτης δείχνει ότι η Google θεωρεί ότι αποτελεί κλειδί και για το μέλλον της μηχανής αναζήτησης.

Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι το κύριο μέσο για την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.Αλλά αυτή η θέση αμφισβητείται περισσότερο από ποτέ λόγω του πολλαπλασιασμού των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η OpenAI και η Perplexity, καθώς και από άλλους τεχνολογικούς κολοσούς όπως η Apple, η Amazon και η Microsoft - που έχουν αναβαθμίσει ή βρίσκονται στη διαδικασία αναβάθμισης των εργαλείων τους με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI, ο κύριος ανταγωνιστής της Google στο χώρο των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, εγκαινίασε τη δική της μηχανή αναζήτησης.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός της Google έγινε εμφανής νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ο Eddy Cue, ανώτερος αντιπρόεδρος υπηρεσιών της Apple, αποκάλυψε σε κατάθεση στο δικαστήριο ότι οι αναζητήσεις της Google στο πρόγραμμα περιήγησης Safari τον Απρίλιο είχαν μειωθεί για πρώτη φορά από το 2002, ανέφερε το Bloomberg. Η εταιρεία ερευνών αγοράς Gartner εκτίμησε πέρυσι ότι ο όγκος των μηχανών αναζήτησης θα μειωθεί κατά 25% έως το 2026, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

