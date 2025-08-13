Νέες γενετικές εξετάσεις που έκαναν επιστήμονές στις μυστηριώδεις «εξωγήινες» μούμιες που βρέθηκαν στο Περού το 2015, ρίχνουν φως – ίσως για πρώτη φορά – στην προέλευση τους.

Τα ασυνήθιστα μουμιοποιημένα λείψανα, με τρία δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια, πυροδότησαν έντονες εικασίες. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ήταν εξωγήινοι, άλλοι υποστήριξαν ότι αντιπροσωπεύουν ένα άγνωστο ανθρώπινο είδος, μερικοί μίλησαν για υπερμεγέθεις αρχαίες κούκλες, ενώ πολλοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται απλώς για απάτη.

Ωστόσο, εξετάσεις DNA που έγιναν σε τουλάχιστον 20 από αυτές τις μούμιες – που διατηρούν ιστούς, μύες και όργανα - αποκαλύπτουν ότι έχουν γήινη προέλευση.

Ο Jesse Michels, παρουσιαστής podcast του American Alchemy, επισκέφθηκε πρόσφατα τον χώρο όπου φυλάσσονται, στο Μεξικό, και μοιράστηκε τα ευρήματά του με την Daily Mail, καταρρίπτοντας την ιδέα ότι είναι «εξωγήινοι».

«Δεν βρήκα καμία απόδειξη ότι δεν προέρχονται από τη Γη», είπε, υπονοώντας ότι οι μούμιες μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα προηγουμένως άγνωστο γήνιο είδος.

Amazing documentary by Jesse Michels @AlchemyAmerican! Hints at origins of mysterious 'alien' mummies found in Peru revealed by genetic testing https://t.co/nzPanBMUg6 via @DailyMail pic.twitter.com/q0gAPRkGuZ — Stacy Liberatore (@stacyliberatore) August 12, 2025

Ο Michels είπε ότι ένας ειδικός βιοπληροφορικής ανέλυσε το δημόσια διαθέσιμο DNA και εντόπισε μια γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με μια συγγενή πάθηση που προκαλεί παραμορφώσεις στα δάχτυλα στους ανθρώπους.

Ο Michels τόνισε μια φυλή στη βόρεια Ζιμπάμπουε όπου υπάρχει μια συγγενής πάθηση που ονομάζεται ετεροδακτυλία ή «Σύνδρομο Ποδιού Στρουθοκάμηλου».

Αυτή η διαταραχή έχει ως αποτέλεσμα την απουσία ενός ή περισσότερων κεντρικών δακτύλων, δημιουργώντας μια σχισμή ή ένα κενό σε σχήμα V στο χέρι ή το πόδι.

«Υπάρχουν αυτές οι μεταλλάξεις που καθίστανται προσαρμοστικές σε ορισμένα περιβάλλοντα και επιμένουν με την πάροδο του χρόνου», είπε ο Michels στο ντοκιμαντέρ του. «Οπότε θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό, κάτι που θα ήταν αξιοσημείωτο από μόνο του».

🚨New "Tridactyl" Species Discovered In Peru: Never Before Seen Footage, Forensic and DNA Data Revealed 🚨



Hundreds of appendages, body parts and full intact bodies were found in a tunnel system in Peru. "Tridactly", 3-Fingered, 3-Toed Ancient Humanoid Species With Long,… pic.twitter.com/YmXu65qPii — Jesse Michels (@AlchemyAmerican) August 12, 2025

Η θεωρία του Michels προσφέρει μια πιθανή φυσική εξήγηση για την ασυνήθιστη ανατομία αυτών των πλασμάτων.

Επιπλέον, η επιστήμονας βιοπληροφορικής, Alaina Hardie, ανέφερε ότι αρχικά προσπάθησε να «αντικρούσει την υπόθεση» ότι μια γονιδιακή μετάλλαξη θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες ανωμαλίες, αλλά ανακάλυψε μια λίστα 50 γονιδίων που εμπλέκονται στη διαδικασία. «Βρήκα μια λίστα με 50 γονίδια. Υπάρχει μια μετάλλαξη σε ένα από αυτά τα γονίδια, που ονομάζεται Gli3, η οποία σχετίζεται με την πολυδακτυλία» δήλωσε η Hardie, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η πολυδακτυλία, η παρουσία επιπλέον δακτύλων, έχει εντοπιστεί σε αρχαιολογικά ευρήματα στο Περού και στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε σε αρχαίους πολιτισμούς. Ενώ η πολυδακτυλία της Hardie δεν ευθυγραμμίζεται με τις μούμιες με τα τρία δάχτυλα, η θεωρία της εκτροδακτυλίας του Michels φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο.

Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ακόμα ότι τα δείγματα DNA από τις μούμιες ταίριαζαν ως επί το πλείστον με ανθρώπινα γενετικά προφίλ, παρά τις μολύνσεις και τις τεχνικές δυσκολίες που είναι συνηθισμένες στην έρευνα αρχαίου DNA.

Τα δείγματα που αναλύθηκαν περιελάμβαναν οστικό και μυϊκό ιστό από μια μούμια γνωστή ως «Βικτώρια», ένα ακέφαλο ανθρωποειδές δείγμα, επιβεβαιώνοντας την ανθρώπινη προέλευση του DNA.

Ενώ ορισμένα θραύσματα DNA δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν αμέσως, περαιτέρω επεξεργασία έδειξε ότι πιθανότατα προέρχονταν από γνωστούς χερσαίους οργανισμούς.

Από την πλευρά του, ο José Zace, επικεφαλής του ιατρικού τμήματος του Μεξικανικού Ναυτικού και μέλος της ομάδας που μελετά τις μούμιες, διαπίστωσε ότι τα μουμιοποιημένα σώματα περιέχουν 70% γνωστό DNA, ενώ το υπόλοιπο είναι εντελώς διαφορετικό.

Επιπλέον, ο επικεφαλής ερευνητής των λειψάνων, δρ David Ruiz Vela, ισχυρίστηκε ότι οι μούμιες θα μπορούσαν να είναι υβρίδια.

Συγκεκριμένα, μία από αυτές, η «Μαρία», εμφανίζει μεικτά χαρακτηριστικά που προέκυψαν από φυσικές μεταναστεύσεις και διασταυρώσεις μεταξύ διαφορετικών ανθρωπίνων ή πρωτεύοντων ειδών στην Ασία και την Αφρική, από 250.000 έως 2.500 χρόνια πριν.

Οι περίπου 45 «εξωγήινες μούμιες» ανακαλύφθηκαν τυχαία από έναν νεκροθάφτη μέσα σε μια σπηλιά στη Νάζκα, περιοχή γνωστή για τα αινιγματικά γεωγλυφικά της και έχουν χρονολογηθεί από το 245μ.Χ μέχρι το 450μ.Χ - ηλικίας δηλαδή 1.700 ετών.

