Η Perplexity προσφέρει 34,5 δισ. δολάρια για την εξαγορά του Google Chrome

Η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity υπέβαλε την Τρίτη προσφορά για την εξαγορά του browser Google Chrome έναντι 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κίνηση που στοχεύει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Google στις διαδικτυακές αναζητήσεις.

Η προσφορά της Perplexity υπερβαίνει κατά πολύ τη δική της αποτίμηση, η οποία εκτιμάται στα 18 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με δηλώσεις της στη Wall Street Journal, αρκετοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων μεγάλα funds επιχειρηματικών κεφαλαίων, έχουν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν πλήρως τη συναλλαγή.

Οι εκτιμήσεις για την αξία του Chrome κυμαίνονται μεταξύ 20 και 50 δισ. δολαρίων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός δικαστής Άμιτ Μέτα εξετάζει το ενδεχόμενο να υποχρεώσει την Google να πουλήσει τον Chrome, στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της κυριαρχίας της στην αναζήτηση στο διαδίκτυο. Πέρυσι, ο Μέτα έκρινε ότι η Google μονοπώλησε παράνομα την αγορά αναζητήσεων και αναμένεται να αποφανθεί εντός του μήνα για τα μέτρα που θα αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό.

Η Perplexity φέρεται να κατέθεσε την πρότασή της για να δείξει στον δικαστή ότι υπάρχει σοβαρός ενδιαφερόμενος αγοραστής, εφόσον επιβληθεί αναγκαστική πώληση. Σε επιστολή της προς τον CEO της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ανέφερε ότι η πρόταση «έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιήσει την αντιμονοπωλιακή απαίτηση με τον μέγιστο δυνατό δημόσιο όφελος, αναθέτοντας τον Chrome σε έναν ικανό και ανεξάρτητο διαχειριστή».

Η Google δεν έχει δείξει διάθεση να πουλήσει τον Chrome. Σε κατάθεσή του φέτος, ο Πιτσάι τόνισε ότι μια τέτοια κίνηση ή η υποχρέωση διαμοιρασμού δεδομένων με ανταγωνιστές θα έβλαπτε την επιχείρηση, θα μείωνε τα κίνητρα για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ασφαλείας. Ο Chrome διαθέτει περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και καλύπτει πάνω από το 60% της αγοράς browsers.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.