Ένας μετεωρίτης 25 κιλών – ο μεγαλύτερος βράχος από τον Άρη που βρέθηκε ποτέ στη Γη - έπιασε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (3,71 εκατομμύρια λίρες) σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s δήλωσε ότι ο βράχος, με την ονομασία NWA 16788, εκτοξεύτηκε από τον Άρη από την πρόσκρουση ενός τεράστιου αστεροειδούς, ταξιδεύοντας 140 εκατομμύρια μίλια (225 εκατομμύρια χιλιόμετρα) προς τη Γη.

Ανακαλύφθηκε στη Σαχάρα, στο βορειοδυτικό Νίγηρα, από έναν ανώνυμο κυνηγό μετεωριτών τον Νοέμβριο του 2023. Ωστόσο, ο οίκος δημοπρασιών δεν αποκάλυψε τις ταυτότητες ούτε του κυνηγού ούτε του αγοραστή.

Τώρα, σύμφωνα με τον Independent, ο διαστημικός αυτός κόκκινος, σκουριασμένος βράχος αποτελεί αντικείμενο έρευνας στον Νίγηρα.

Οι αρχές διερευνούν αυτό που αποκαλούν πιθανή «παράνομη διεθνή διακίνηση», υποδηλώνοντας ότι ο μετεωρίτης μπορεί να βγήκε λαθραία από τη χώρα.

Mystery deepens over largest Martian rock ever found on Earth https://t.co/5TTGZSLrCn pic.twitter.com/JwOcKaYwEM — The Independent (@Independent) August 12, 2025

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό περιοδικό Heritage, ο βράχος πουλήθηκε σε έναν διεθνή έμπορο πριν καταλήξει σε μια ιδιωτική γκαλερί στην Ιταλία. Μάλιστα, ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας εξέτασε τον μετεωρίτη το 2024 για να μάθει περισσότερα για τη δομή του και να επιβεβαιώσει την προέλευσή του πριν πέσει στη Γη, ενώ ο μετεωρίτης εκτέθηκε για λίγο στη Ρώμη, προτού παρουσιαστεί ξανά δημόσια στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Νίγηρα, Abdourahamane Tiani, ανέστειλε την εξαγωγή «πολύτιμων λίθων, ημιπολύτιμων λίθων και μετεωριτών σε εθνικό επίπεδο» σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την ιχνηλασιμότητα τους.

Ο οίκος Sotheby's ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο μετεωρίτης εξήχθη από τον Νίγηρα και μεταφέρθηκε σύμφωνα με όλες τις σχετικές διεθνείς διαδικασίες.

«Όπως συμβαίνει με όλα όσα πουλάμε, όλα τα απαραίτητα έγγραφα ήταν σε τάξη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χωρών», αναφέρει η δήλωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.