ΕΚΠΑ και Google ξεκινούν εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην πλήρη ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2024 με την Google προχωράει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που αποσκοπούν στην εμβάθυνση της γνώσης και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο.

Η πρώτη από τις δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025, στο Αμφιθέατρο Αργυριάδη του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με συμμετοχή ακαδημαϊκού προσωπικού που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η εναρκτήρια θεματική είχε τίτλο: «Ενίσχυση παραγωγικότητας με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης», και εντάσσεται στη θεματική σειρά σεμιναρίων με τίτλο «AI Awareness και Ακαδημαϊκή Καινοτομία».

Η συγκεκριμένη σειρά σεμιναρίων αποσκοπεί στη συστηματική εξοικείωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με τις βασικές αρχές, εφαρμογές και δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, εστιάζοντας στη συμβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική έρευνα και τη στρατηγική ανάπτυξη των πανεπιστημιακών δομών. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιλαμβάνοντας κύκλους για Διδάσκοντες, Ερευνητές, Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Προπτυχιακούς Φοιτητές καθώς και το Διοικητικό Προσωπικό.

Αξίζει να τονισθεί ότι το 11% των κορυφαίων παγκοσμίως ερευνητών σε θέματα ΑΙ είναι Έλληνες και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο Marketing Manager στην Google Ελλάδας, Θεόδωρος Δαμιανίδης, και ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με τη Google εντάσσεται στο στρατηγικό μας σχέδιο για την ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΚΠΑ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο για την έρευνα και την εκπαίδευση, και μέσα από αυτή τη συνεργασία δίνουμε στα μέλη της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, με τρόπο ουσιαστικό και υπεύθυνο».

Ο Marketing Manager στην Google Ελλάδας, Θεόδωρος Δαμιανίδης, σε δήλωσή του τόνισε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέσαμε σταθερά θεμέλια για την εξοικείωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία και πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και πόρους. Το AI δεν είναι απλώς μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι μια δύναμη που μπορεί να ενισχύσει την έρευνα, να απελευθερώσει χρόνο, να αναδείξει νέες τάσεις και –το σημαντικότερο– να δώσει φωνή και δύναμη στους ανθρώπους που χτίζουν τη γνώση. Αυτή είναι και η αποστολή μας: να δημιουργούμε ευκαιρίες που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ανοίγουν νέους δρόμους για την επιστήμη και την κοινωνία».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της υφιστάμενης συνεργασίας του ΕΚΠΑ με τη Google, η οποία ξεκίνησε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας τον Οκτώβριο του 2024, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

