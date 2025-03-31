Τα πρόσωπα του ΣΚΑΪ ως καρτούν: Από τη Σία Κοσιώνη στον Άρη Πορτοσάλτε και τη Μαρία Αναστασοπούλου - Δείτε βίντεο

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε ξανά το θαύμα της, μετατρέποντας αυτήν τη φορά τα πρόσωπα των δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ σε καρτούν μέσα από την τελευταία λέξη του animation που ακούει στο όνομα Studio Ghibli.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, σε κινούμενα σχέδια έχουν μεταμορφωθεί, μεταξύ άλλων, οι παρουσιάστριες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων Σία Κοσιώνη και Χριστίνα Βίδου, καθώς και οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, οι Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος, η Φαίη Μαυραγάνη, αλλά και η Μαρία Αναστασοπούλου με τον Άρη Πορτοσάλτε.

Πηγή: skai.gr

