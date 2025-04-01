Σε νέα εποχή οδηγούν το ηλεκτρονικό εμπόριο οι επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία, τα social media και η έμφαση που δίνεται στην βιώσιμη ανάπτυξη που επηρεάζει και τις καταναλωτικές συμπεριφορές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Balkan eCommerce Summit, που διοργανώθηκε στη πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια στις 29 και 30 Απριλίου, 6 είναι οι βασικές τάσεις που καθορίζουν το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως.

1. Εξατομίκευση μέσω AI και προγνωστικής ανάλυσης

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσω της μηχανικής μάθησης και της ανάλυσης δεδομένων, επιτρέπεται η πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς και η προσφορά προσωποποιημένων εμπειριών. Τα AI chatbots και οι εικονικοί βοηθοί προσφέρουν υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, ενώ η δυναμική τιμολόγηση, όπως αυτή που εφαρμόζει η Amazon, προσαρμόζεται βάσει ζήτησης και ανταγωνισμού. Παράλληλα, η αυτοματοποιημένη διαχείριση αποθεμάτων μειώνει τις ελλείψεις και ενισχύει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2. Live Commerce και Social Shopping

Το κοινωνικό εμπόριο και το livestream shopping μεταμορφώνουν την αλληλεπίδραση καταναλωτή-brand. Πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το Taobao Live επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προωθούν προϊόντα μέσα από διαδραστικό, ζωντανό περιεχόμενο. Η συμμετοχή influencers ενισχύει την αξιοπιστία του μηνύματος, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν απευθείας από social media εφαρμογές όπως το TikTok Shop. Η κοινωνική επιβεβαίωση και οι προτάσεις χρηστών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αγοράς.

3. Επέκταση του διασυνοριακού εμπορίου

Η βελτίωση των υποδομών και των ψηφιακών εργαλείων ευνοεί την ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Τοπικές λύσεις πληρωμών, όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι υπηρεσίες τύπου «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», αυξάνουν τα conversion rates. Επιπλέον, η χρήση πολλαπλών αποθηκών και διανομής σε στρατηγικά σημεία μειώνει τους χρόνους αποστολής. Οι επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με ρυθμιστικά πλαίσια όπως το GDPR και τις κατά τόπους εμπορικές πολιτικές.

4. Βιωσιμότητα και πράσινες πρακτικές

Ο σύγχρονος καταναλωτής δίνει σημασία στη βιωσιμότητα. Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται σε αυτή τη νέα ηθική επιταγή, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού. Οικολογικές συσκευασίες, ουδέτερο σε άνθρακα logistics - όπως τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιεί η Amazon - και διαφάνεια στην προμήθεια πρώτων υλών, καθίστανται καθοριστικοί παράγοντες διαφοροποίησης.

5. Εμπειρία αγορών με AR και VR (επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα)

Η χρήση επαυξημένης (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) αναβαθμίζει την εμπειρία των online αγορών. Από εικονικές δοκιμές μακιγιάζ και ενδυμάτων μέχρι τρισδιάστατες προβολές επίπλων στον φυσικό χώρο του χρήστη, οι καταναλωτές αποκτούν μεγαλύτερη σιγουριά για τις επιλογές τους. Η δημιουργία immersive brand experiences μέσω εικονικών showroom και metaverse εφαρμογών διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στη λιανική.

6. Φωνητικό εμπόριο και συνομιλητικές αγορές

Η είσοδος του φωνητικού εμπορίου - μέσω έξυπνων βοηθών όπως το Alexa και το Google Assistant - απλοποιεί τη διαδικασία αγοράς. Παράλληλα, η συνομιλητική τεχνητή νοημοσύνη (chatbots) προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Μία χαρακτηριστική περίπτωση omnichannel στρατηγικής αποτελεί η Decathlon, που συνδέει τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο μέσω του Click & Collect.

Η επόμενη μέρα του eCommerce

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση από το Balkan eCommerce Summit 2025, οι επιχειρήσεις που ενσωματώνουν έγκαιρα αυτές τις έξι τάσεις αποκτούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ονόματα όπως Amazon, Klarna, TikTok Shop, Gymshark και Decathlon ηγούνται αυτής της μεταμόρφωσης, υιοθετώντας πρακτικές που επαναπροσδιορίζουν την καταναλωτική εμπειρία. Το Balkan eCommerce Summit 2025, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Generation Y, φιλοξενεί πάνω από 4.000 συμμετέχοντες, 200 εκθέτες και ομιλητές από brands όπως Amazon, eMAG και Skroutz, προσφέροντας μια ευκαιρία αλληλεπίδρασης για επαγγελματίες του κλάδου και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το μέλλον του ψηφιακού εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.