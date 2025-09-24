Στην «καρδιά» του Αιγαίου, εκεί όπου η ιστορία συναντά το μέλλον, η γραφική και αρχοντική Σύρος θα φιλοξενήσει το 3ο Διεθνές Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος SIGCHI του ACM, CHIGreece 2025, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Η επιλογή του νησιού αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς η Ερμούπολη, με τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για να υποδεχθεί κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Γυμνάσιο Αρρένων Σύρου, που ιδρύθηκε το 1833 και λειτουργεί πλέον υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Το κτίριο, ανακαινισμένο και άρρηκτα δεμένο με την τοπική εκπαιδευτική ιστορία, βρίσκεται σε προνομιακή θέση πίσω από την πλατεία Μιαούλη, όπου δεσπόζει το δημαρχείο της Ερμούπολης – έργο του Ερνέστου Τσίλλερ. Η ατμόσφαιρα του χώρου συνδυάζει το μεγαλείο του παρελθόντος με τη ζωντάνια του σήμερα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον για την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών. «Connect. Engage. Inspire»:

Το σύνθημα του CHIGreece 2025 αντανακλά τη φιλοδοξία του συνεδρίου να αποτελέσει σημείο συνάντησης για την ελληνική και διεθνή ερευνητική κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και στον αντίκτυπό της στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Στόχος είναι η ανάδειξη της έρευνας και της καινοτομίας στην HCI, ενισχύοντας τη δημιουργία συνεργασιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον των ψηφιακών εμπειριών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει: ·

Ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση, που θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην HCI και AI. ·

Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, με θέματα που εκτείνονται από τον σχεδιασμό διεπαφών με χρήση AI έως τις ηθικές διαστάσεις της αυτοματοποιημένης αλληλεπίδρασης. ·

Εκθέσεις και διαδραστικές εμπειρίες, όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν καινοτόμα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν τεχνολογίες AI-driven HCI. ·

Ειδική ενότητα για νέους ερευνητές, δίνοντας βήμα στην επόμενη γενιά επιστημόνων να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να ενισχύσουν τη δικτύωσή τους. ·

Συζήτηση panel με ειδικούς, με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα Χρηστικότητας και τις προκλήσεις-ευκαιρίες που φέρνουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες στην ανθρώπινη εμπειρία.

AI-Driven HCI: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής

Το CHIGreece 2025 επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τις προοπτικές που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη (AI-driven HCI) για τον σχεδιασμό σχετικών, ηθικών και συμπεριληπτικών καθημερινών αλληλεπιδράσεων. Σε μια εποχή όπου η AI γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής – από τους ψηφιακούς βοηθούς και τη διάγνωση στην ιατρική, έως την αυτόνομη οδήγηση – η κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τα σύγχρονα συστήματα αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα. Το συνέδριο θα εξετάσει, μεταξύ άλλων: · Τον σχεδιασμό προσαρμοστικών και έξυπνων διεπαφών που κατανοούν βαθύτερα τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα συναισθήματα των χρηστών, δημιουργώντας εξατομικευμένες εμπειρίες. · Τις ηθικές προκλήσεις και τη διαφάνεια στην αλληλεπίδραση με συστήματα AI, διασφαλίζοντας δίκαιες και αμερόληπτες διαδικασίες. · Την ενίσχυση των ανθρώπινων ικανοτήτων, με την AI να λειτουργεί ως συνεργάτης, ενισχύοντας δημιουργικότητα, παραγωγικότητα και ευημερία. · Τον συμπεριληπτικό σχεδιασμό, ώστε τα συστήματα AI-driven HCI να είναι προσβάσιμα και χρήσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανοτήτων ή υποβάθρου.

Το ACM SIGCHI: Πρωτοπόρος στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Το ACM Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI) αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή κοινότητα για την έρευνα και την πρακτική στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Με ιστορία δεκαετιών, το SIGCHI έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του πεδίου, προωθώντας την κατανόηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστικών συστημάτων, από τα πρώτα γραφικά περιβάλλοντα χρήστη έως τις σύγχρονες διεπαφές με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος του είναι η ανάπτυξη χρηστικών, αποτελεσματικών και ευχάριστων εμπειριών χρήστη, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και τον άνθρωπο και διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οργανωτική Επιτροπή και Υποστήριξη

Η επιτυχία του CHIGreece 2025 βασίζεται στη συνεργασία πολλών φορέων και στην αφοσιωμένη προσπάθεια της οργανωτικής επιτροπής. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, με σταθερή παρουσία στα νησιά και αφοσίωση στην έρευνα. Η διοργάνωση υποστηρίζεται ενεργά από ακαδημαϊκά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα ελληνικά και διεθνή ιδρύματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική επιτροπή: https://chigreece.gr/2025/organization/organizing-committee/ Οι εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να περιλαμβάνουν πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων, δημιουργικές συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, ενισχύοντας τη θέση της Σύρου ως σημαντικού κόμβου καινοτομίας στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή. Το CHIGreece 2025 συνδέει την ιστορική κληρονομιά με το δυναμικό μέλλον της τεχνολογίας, ανοίγοντας διάλογο για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το ΑΠΕ/ΜΠΕ είναι Media Sponsor του Συνεδρίου CHI Greece 2025.

