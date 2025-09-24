Η Meta προσθέτει τη δυνατότητα μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δισεκατομμυρίων χρηστών της σε όλο τον κόσμο.

Οι μεταφράσεις στο WhatsApp θα είναι αρχικά διαθέσιμες σε 19 γλώσσες στο iPhone και σε έξι γλώσσες σε Android, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες στο μέλλον, σύμφωνα με τη Meta, η οποία είναι επίσης ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram.

Οι χρήστες που επιθυμούν να μεταφράσουν ένα μήνυμα WhatsApp θα μπορούν να πατήσουν παρατεταμένα το κείμενο, να επιλέξουν «Μετάφραση» και να επιλέξουν μια γλώσσα – παρόμοια με τις μεταφράσεις γλωσσών που είναι ήδη διαθέσιμες στο iMessage της Apple, σημειώνει το Euronews.

Οι χρήστες Android θα μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν τις αυτόματες μεταφράσεις για μια ολόκληρη συνομιλία WhatsApp.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η λειτουργία θα συμβάλει στην κατάρριψη των γλωσσικών φραγμών και θα επιτρέψει στους χρήστες να συνδεθούν πιο βαθιά», ανέφερε η Meta σε μια ανάρτηση στο blog της, όπου ανακοίνωσε την αλλαγή.

Για τους χρήστες Android, οι μεταφράσεις θα είναι αρχικά διαθέσιμες για τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα χίντι, τα πορτογαλικά, τα ρωσικά και τα αραβικά.

Εν τω μεταξύ, οι χρήστες iPhone θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις έξι γλώσσες, καθώς και στα ολλανδικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ινδονησιακά, τα ιταλικά, τα ιαπωνικά, τα κορεατικά, τα κινεζικά μανδαρινικά, τα πολωνικά, τα ταϊλανδέζικα, τα τουρκικά, τα ουκρανικά και τα βιετναμέζικα.

Οι μεταφράσεις θα γίνονται απευθείας στις συσκευές των χρηστών «για την προστασία της ιδιωτικότητας των συνομιλιών τους», δήλωσε η Meta.

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και η Meta έχει δηλώσει ότι δεν διαβάζει ούτε ακούει προσωπικά μηνύματα.

Το WhatsApp έχει περισσότερους από τρία δισεκατομμύρια χρήστες σε πάνω από 180 χώρες, σύμφωνα με τη Meta.

Πηγή: skai.gr

