«Υπερμωρά» ή μήπως Φρανκενστάιν; Μια νεοφυής εταιρεία γενετικών δοκιμών προσφέρει «γενετική βελτιστοποίηση» των μωρών των υποψήφιων γονέων.

Με μια εγγραφή στην υπηρεσία της, η αμερικανική Nucleus Genomics θα καταρτίζει γενετικό προφίλ των αλληλουχιών DNA των εμβρύων και θα επιτρέπει στους μέλλοντες γονείς να τα αξιολογούν για γνωστά γονίδια και χαρακτηριστικά ασθενειών, αναφέρει το Sky News.



Αφίσες έχουν ήδη εμφανιστεί στο μετρό της Νέας Υόρκης προσφέροντας στους υποψήφιους γονείς την ευκαιρία να «βελτιστοποιήσουν γενετικά» το μελλοντικό τους μωρό.

Η εγγραφή κοστίζει 8.999 δολάρια (7.774 ευρώ), και η Nucleus Genomics θα δημιουργήσει προφίλ της πλήρους αλληλουχίας DNA έως και 20 εμβρύων για ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η εφαρμογή της νεοσύστατης επιχείρησης από τη Νέα Υόρκη επιτρέπει στη συνέχεια στους υποψήφιους γονείς να ελέγχουν το παιδί τους για γνωστά γονίδια ασθενειών, παθήσεις όπως ο αυτισμός και η ΔΕΠΥ, αλλά και χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των ματιών, το ύψος και η νοημοσύνη που παραπέμπουν σε ευγονική.

Ο 25χρονος ιδρυτής της Nucleus, Kian Sadeghi, επιμένει πάντως ότι δεν πρόκειται για ευγονική.



«Αυτό που είναι ''καλύτερο'' είναι η χρήση αυτής της προηγμένης επιστήμης για τη μείωση του κινδύνου ασθενειών», λέει. «Και αν ενδιαφέρεστε, προβλέψτε κάτι σαν το ύψος του μωρού σας».

Ωστόσο, δεν τον πιστεύουν όλοι.

Ένας επενδυτής δημοσίευσε ότι η ιδέα του προκάλεσε «ναυτία».

Ο Αμερικανός γενετιστής Eric Turkheimer περιέγραψε τη Nucleus Genomics και τις υπόλοιπες ανάλογες εταιρείες όπως η Orchid Health, ως «νέες εταιρείες ευγονικής».

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα με την πρόταση της Nucleus, λένε οι ειδικοί στην ανθρώπινη γενετική, δεν είναι ότι το ηθικό σκέλος είναι αμφιλεγόμενο, αλλά η γενετική τεχνολογία που πλασάρει η εταιρεία.

Ο έλεγχος εμβρύων εξωσωματικής γονιμοποίησης για σοβαρές γενετικές ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική στις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η τεχνική αυτή έχει επιτρέψει σε ζευγάρια που διατρέχουν κίνδυνο κληρονομικών ασθενειών, όπως η νόσος του Huntington ή η νόσος Tay-Sachs, να ελέγχουν τα έμβρυα και να αποφεύγουν τη μεταβίβασή τους στα παιδιά τους.

Αυτό που προσφέρει η Nucleus είναι «επιλογή» έναντι κοινών ασθενειών ή χαρακτηριστικών. Και εκεί, ανεξάρτητα από τους κανονισμούς, η προγνωστική ικανότητα της γενετικής μειώνεται.

Ο κίνδυνος καρδιακών παθήσεων, υψηλής αρτηριακής πίεσης ή σχιζοφρένειας μπορεί να περιλαμβάνει δεκάδες, εκατοντάδες ή και περισσότερα γονίδια.

Πέρυσι, το Αμερικανικό Κολέγιο Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πολυγονιδιακός έλεγχος δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα αποδεδειγμένο κλινικό όφελος, ούτε βεβαιότητα σχετικά με το πώς εκφράζονται τα γονίδια σε ένα έμβρυο καθώς αυτό αναπτύσσεται σε ενήλικα.

Τελικά η Nucleus Genomics απλά προσφέρει στους υποψήφιους γονείς την ψευδαίσθηση της επιλογής;

«Δίνουμε εξαιρετική προσοχή σε αυτό», απαντά ο Sadeghi.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στον ορίζοντα σχέδια για «βελτιωμένα μωρά».

Οι μεγάλες βάσεις δεδομένων ανθρώπινων γονιδίων αυξάνονται συνεχώς, όπως και οι ισχυρές τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα που σχετίζονται με συγκεκριμένες ασθένειες ή χαρακτηριστικά.

Η Nucleus Genomics, λέει ο ιδρυτής της, δείχνει τον δρόμο προς τα εμπρός.

Πάντως, ενώ η τελευταία διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας του οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων κατά 1700%, ο Sadeghi, δεν μπόρεσε να πει αν κάποιο ζευγάρι χρησιμοποίησε με επιτυχία την υπηρεσία για να «επιλέξει» ένα μωρό.

«Καθώς εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, καθώς εκπαιδεύουμε τους ασθενείς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, θα αρχίσουν να κατανοούν και να βλέπουν την επιστήμη για αυτό που είναι, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος για να κάνουμε ''προληπτικά ιατρική''», ισχυρίζεται.

Αλλά προσφέροντας «βελτιστοποίηση» για πράγματα όπως το ύψος και η νοημοσύνη, η «προληπτική ιατρική» δεν είναι το μόνο που πουλάνε.

