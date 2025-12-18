Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μυστηριώδη μαζική ταφή 3.000 ετών

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα αποκάλυψε ένα «μυστηριώδες συμβάν μαζικής ταφής» στη νότια Σκωτία πριν από περίπου 3.300 χρόνια.

Ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 2020 και το 2021 από την Guard Archaeology κατά την κατασκευή της διαδρομής πρόσβασης στο αιολικό πάρκο Twentyshilling κοντά στο Sanquhar στο Dumfries και το Galloway.

Ανακάλυψαν έναν τύμβο της Εποχής του Χαλκού -έναν αρχαίο τύμβο- με τα αποτεφρωμένα οστά αρκετών ανθρώπων που περιέχονταν μέσα σε πέντε στενά συσκευασμένες τεφροδόχους, σύμφωνα με το BBC.

Ο αρχαιολόγος Thomas Muir, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής, δήλωσε ότι φαίνεται ότι κάποιο είδος «φρικτού γεγονότος» όπως ο λιμός είχε οδηγήσει σε τόσες πολλές ταφές ταυτόχρονα.

Το αιολικό πάρκο βρίσκεται περίπου τρία μίλια (4,8 χλμ.) νότια του Σανκουάρ σε ανοιχτό, τραχύ ορεινό έδαφος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, η Αρχαιολογική Υπηρεσία βρήκε τις τεφροδόχους με τα αποτεφρωμένα οστά τουλάχιστον οκτώ ατόμων, όλα τοποθετημένα εκεί σε μια μαζική ταφή κάποια στιγμή μεταξύ 1439 και 1287 π.Χ.

Μια μικρή ομάδα λάκκων σε κάποια απόσταση βόρεια ανακαλύφθηκε επίσης, αποκαλύπτοντας δραστηριότητα της ύστερης νεολιθικής περιόδου μεταξύ 2867 και 2504 π.Χ.

«Οι πέντε τεφροδόχοι στον τύμβο Twentyshilling περιείχαν τουλάχιστον οκτώ άτομα», δήλωσε ο Muir.

«Οι τεφροδόχοι τοποθετήθηκαν την ίδια στιγμή που συσκευάστηκαν σφιχτά μέσα στο λάκκο στο ίδιο χρονικό διάστημα από τον 15ο έως τον 13ο αιώνα π.Χ.».

Είπε ότι αυτό υποδηλώνει ότι επρόκειτο για μία μόνο ομαδική ταφή, «πιθανώς της ίδιας οικογένειας ή ομάδας».

«Αυτό που είναι σημαντικό με τα λείψανα του Twentyshilling είναι ότι αποτεφρώθηκαν και στη συνέχεια θάφτηκαν σχεδόν αμέσως», ανέφερε.

Είπε ότι αυτό ήταν ασυνήθιστο, καθώς υπήρχε «μια αρκετά μεγάλη παράδοση» στην Εποχή του Χαλκού να αφήνονται τα σώματα έξω για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Αυτό που έχουμε στο Twentyshilling είναι κάποιο είδος φρικτού γεγονότος που πρέπει να έχει συμβεί στην κοινότητα -πιθανώς λιμός- και πολλοί άνθρωποι είχαν πεθάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο ένας από τον άλλον», σημείωσε.

* Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι από το GUARD archeology.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.