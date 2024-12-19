Η Parker Solar Probe της NASA πρόκειται να γράψει ιστορία προσεγγίζοντας τον Ήλιο στην κοντινότερη απόσταση που έχει καταγράψει ποτέ, φτάνοντας σε απόσταση 6,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Ήλιου στις 24 Δεκεμβρίου. Λανσαρισμένη τον Αύγουστο του 2018, η διαστημική αυτή αποστολή πλησιάζει σταδιακά τον Ήλιο, μελετώντας την εξωτερική του ατμόσφαιρα, την κορώνα, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τη δραστηριότητα του Ήλιου και την επίδρασή της στον διαστημικό καιρό.

Η Parker Solar Probe, ταξιδεύοντας με ταχύτητα 692.000 χιλιόμετρα την ώρα, έχει ήδη σπάσει τα ρεκόρ για το κοντινότερο ανθρώπινο αντικείμενο στον Ήλιο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το διαστημόπλοιο Helios 2 το 1976. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής προσέγγισης, η διαστημική αποστολή θα περάσει μέσα από πλάσματα και ενδέχεται να συναντήσει μια ηλιακή έκρηξη, προσφέροντας ανεπανάληπτες εικόνες για τη δυναμική του Ήλιου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αποστολής είναι το προστατευτικό θερμικό της ασπίδιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αντέχει θερμοκρασίες έως και 2.500°F, προστατεύοντας τα ευαίσθητα επιστημονικά όργανα του διαστημοπλοίου. Αυτή η ασπίδα έχει διασφαλίσει την επιτυχία της αποστολής, επιτρέποντας τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τον ηλιακό άνεμο και την ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος.

Οι πρόσφατες διελεύσεις από την Αφροδίτη βοήθησαν στην προσαρμογή της τροχιάς της Parker Solar Probe για να τη φέρουν πιο κοντά στον Ήλιο. Αυτή η αποστολή θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τα ηλιακά φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν τους δορυφόρους και τους αστροναύτες, βελτιώνοντας την κατανόησή μας για τον διαστημικό καιρό και προστατεύοντας μελλοντικές διαστημικές αποστολές.

Πηγή: skai.gr

