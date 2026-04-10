«Leo»: Το δορυφορικό internet της Amazon έρχεται μέσα στο 2026

Η Amazon ανακοίνωσε ότι το Leo, η νέα υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου που θα ανταγωνιστεί το Starlink του Ίλον Μασκ, θα τεθεί τελικά σε λειτουργία στα «μέσα του 2026».

Ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζέισι, ανέφερε σε επιστολή προς τους μετόχους ότι η εταιρεία τεχνολογίας βρίσκεται «στα πρόθυρα της εκτόξευσης του Amazon Leo» και έχει εξασφαλίσει «δεσμεύσεις εσόδων από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις» για το εγχείρημα.

Το Leo, που σχεδιάστηκε αρχικά το 2019 ως Project Kuiper, διαθέτει 200 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς στο διάστημα, με τον Τζέισι να υπόσχεται «μερικές χιλιάδες ακόμη» τα επόμενα χρόνια.

Αν και το πλάνο της Amazon είναι αισιόδοξο, εξακολουθεί να είναι πίσω από το Starlink της SpaceX, το οποίο διαθέτει σχεδόν 10.000 δορυφόρους στο διάστημα και στοχεύει να έχει έως και 42.000 στο μέλλον.

Ο Τζέισι τόνισε επίσης ότι το Leo θα ενσωματώσει το επιτυχημένο λογισμικό υπολογιστικού νέφους Amazon Web Services στη λειτουργία του.

«Το Leo θα ενσωματωθεί με το AWS για να επιτρέπει σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να μεταφέρουν δεδομένα για αποθήκευση, ανάλυση και να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε ο Τζέισι.

Ανέφερε επίσης ότι η Delta Air Lines επέλεξε το Leo ως τον μελλοντικό πάροχο wifi εντός των αεροσκαφών της και θα αρχίσει να το χρησιμοποιεί σε 500 αεροπλάνα το 2028. Άλλοι πελάτες θα είναι η JetBlue, η AT&T, η Vodafone, η DIRECTV Latin America, το εθνικό δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών της Αυστραλίας και η NASΑ, σύμφωνα με την Amazon.

Η αντιπαλότητα μεταξύ της Amazon και της SpaceX, και κατ' επέκταση των ιδιοκτητών τους, αναμένεται να διαμορφώσει τις επόμενες δεκαετίες της εμπορικής διαστημικής βιομηχανίας. Τόσο ο Τζεφ Μπέζος όσο και ο Ίλον Μασκ θέλουν να θέσουν σε τροχιά datacentres, καθώς και να αναπτύξουν τα εμπορικά διαστημικά ταξίδια, τομέας που η Blue Origin του Μπέζος έχει το πάνω χέρι.

Μένει να φανεί εάν θα το Leo θα είναι το επόμενο επιτυχημένο πρότζεκτ της Amazon μετά την Alexa, το Audible και το Kindle.

Πηγή: skai.gr

