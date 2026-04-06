Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν στη «σφαίρα επιρροής» της Σελήνης, όπου η βαρύτητά της ασκεί ισχυρότερη έλξη στο διαστημόπλοιο από ό,τι η Γη.

Το πλήρωμα πραγματοποίησε τη μετάβαση μετά από τέσσερις ημέρες, έξι ώρες και δύο λεπτά πτήσης, όταν βρισκόταν σε απόσταση περίπου 62.800 χλμ. από τη Σελήνη και 373.400 χλμ. μακριά από τη Γη.

Το επόμενο ορόσημο θα είναι το ταξίδι, σήμερα Δευτέρα, προς την αθέατη πλευρά της Σελήνης, προχωρώντας βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο στο παρελθόν.

«Είμαστε όλοι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για αύριο», δήλωσε την Κυριακή η Lori Glaze, αναπληρώτρια διοικητής της NASA για την Ανάπτυξη Συστημάτων Εξερεύνησης. «Η ομάδα πτήσης και η επιστημονική μας ομάδα είναι έτοιμες για την πρώτη σεληνιακή προσέγγιση μετά από περισσότερα από 50 χρόνια».

Ένα ταξίδι διαφορετικό

Το πλήρωμα αποτελείται από τους πρώτους αστροναύτες που κατευθύνονται προς τη Σελήνη μετά από μισό αιώνα, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε το πρόγραμμα Apollo το 1972.

Οι πτήσεις Apollo των δεκαετιών του '60 και '70 πετούσαν περίπου 112 χιλιόμετρα πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά το πλήρωμα του Artemis θα βρίσκεται σε απόσταση λίγο πάνω από 6.000 χιλιόμετρα στο κοντινότερο σημείο προσέγγισης. Αυτό θα τους επιτρέψει να δουν ολόκληρη τη σφαιρική επιφάνεια της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών κοντά στους δύο πόλους.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, η οποία θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, το πλήρωμα θα παρατηρήσει το ουράνιο σώμα με γυμνό οφθαλμό, καθώς και με τις κάμερες που διαθέτουν στο σκάφος. Το ταξίδι υπόσχεται εικόνες της αθέατης πλευράς της Σελήνης που ήταν πολύ σκοτεινές ή δύσκολο να ειδωθούν από τους 24 αστροναύτες του Apollo που προηγήθηκαν.

Όταν το Orion περάσει πίσω από τη Σελήνη, η αποστολή θα εισέλθει σε μια προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας περίπου 40 λεπτών, καθώς η σεληνιακή μάζα θα εμποδίζει τα ραδιοσήματα που απαιτούνται για τη σύνδεση του Δικτύου Βαθέος Διαστήματος (Deep Space Network) με το διαστημόπλοιο.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά καθώς το Orion θα περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες - οι Αμερικανοί Christina Koch, Reid Wiseman και Victor Glover και ο Καναδός Jeremy Hansen - θα μπορούσαν να καταρρίψουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος.

Ήδη από τις πρώτες ώρες της Κυριακής, η NASA δημοσίευσε μια εικόνα που τράβηξε το πλήρωμα, δείχνοντας τη Σελήνη από απόσταση με ορατή τη λεκάνη Orientale (γνωστή μερικές φορές ως το «Grand Canyon» της Σελήνης). «Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ολόκληρη η λεκάνη γίνεται ορατή από ανθρώπινα μάτια», ανέφερε η NASA.

Παράλληλα, η NASA δημοσίευσε σήμερα ένα εντυπωσιακό βίντεο οπτικοποίησης της Σελήνης, η οποία δείχνει σε 28 δευτερόλεπτα τι ακριβώς θα βλέπουν οι αστροναύτες κατά τη διάρκεια της 7ωρης σεληνιακής τους προσέγγισης.

POV: You're flying by the Moon.



This visualization is designed to show you what exactly the Artemis II astronauts will see outside their window during their lunar flyby.



Here, the seven-hour visualization is compressed into 28 seconds. ⬇ (1/4) pic.twitter.com/2OMAy37oht — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 5, 2026

Ο πρώην αστροναύτης Charlie Duke, ο οποίος περπάτησε στη Σελήνη το 1972 με την αποστολή Apollo 16, έκανε το εθιμοτυπικό κάλεσμα αφύπνισης στο πλήρωμα. «Κάτω από εσάς, στη Σελήνη, βρίσκεται μια φωτογραφία της οικογένειάς μου. Προσεύχομαι να σας θυμίζει ότι εμείς στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο σας επευφημούμε», δήλωσε ο 90χρονος Duke.

Αν και οι τέσσερις αστροναύτες δεν θα προσεδαφιστούν στη σεληνιακή επιφάνεια, οι πληροφορίες που θα συλλέξουν θα είναι καθοριστικές για τις επόμενες αποστολές, όπως το Artemis III το 2027 και, φυσικά, την ίδια τη σεληνιακή προσεδάφιση με το Artemis IV το 2028.

Πηγή: skai.gr

