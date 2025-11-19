Η ανακάλυψη ενός μικρού πετρώματος στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη από το όχημα Perseverance έχει προκαλέσει προβληματισμό στους επιστήμονες, καθώς δεν ταιριάζει με τη γεωλογία του Κόκκινου Πλανήτη.

Ο βράχος με διάμετρο 80 εκατοστά βρέθηκε στον βόρειο κρατήρα Jezero του Άρη και ονομάστηκε «Φιπσάκλα» (Phippsaksla).

Το πέτρωμα έχει ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και νικέλιο κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι ένας μετεωρίτης, που σχηματίστηκε «κάπου αλλού» στο ηλιακό σύστημα.

Η εύρεση ενός μετεωρίτη στην επιφάνεια του Άρη δεν είναι απροσδόκητη, αλλά η υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα είναι πολύ πιο σπάνια.

Ο Δρ Gareth Dorrian, του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, δήλωσε στην Daily Mail: «Είναι πολύ πιθανό αυτός ο βράχος στον Άρη να προήλθε από τη ζώνη των αστεροειδών. Αυτοί οι συγκεκριμένοι μετεωρίτες είναι αρκετά ανθεκτικοί στις χημικές καιρικές συνθήκες και είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν από την πύρινη πτώση, μέσα από μια πλανητική ατμόσφαιρα».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μετεωρίτες σιδήρου και νικελίου εντοπίζονται στον Αρη. Το 2014, το ρόβερ Curiosity βρήκε έναν τεράστιο μεταλλικό μετεωρίτη ενός μέτρου, που ονομάστηκε «Λίβανος» (στη φωτογραφία).

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της «εξωτικής φύσης» της Φιπσάκλα, οι επιστήμονες της NASA λένε ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να την αναλύσουν και να επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για μετεωρίτη που έπεσε στον Άρη από το διάστημα.

