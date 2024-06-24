Η Apple ενδέχεται να παραβιάζει τους νέους κανόνες ψηφιακού ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος εφαρμογών της, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από νέα έρευνα που διεξήγαγε.
Η Επιτροπή ανέφερε ότι η προκαταρκτική άποψή της είναι ότι η Apple «παραβιάζει» τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές που αφορούν τους κανόνες του καταστήματος εφαρμογών της εμποδίζοντας τους προγραμματιστές να στέλνουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ή λήψης περιεχομένου εκτός του οικοσυστήματος της Apple.
«Η προκαταρκτική μας θέση είναι ότι η Apple δεν το επιτρέπει πλήρως αυτό», δήλωσε η επικεφαλής του ανταγωνισμού της ΕΕ Μαργκρέτε Βεστάγκερ σε δήλωση που εστάλη μέσω email.
Η Apple μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της γραπτώς έως ότου η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης λάβει την τελική απόφαση έως τις 25 Μαρτίου ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει τους κανόνες. Στη συνέχεια, θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων της.
Η Επιτροπή άνοιξε επίσης μια νέα έρευνα μη συμμόρφωσης σχετικά με τα τέλη που χρεώνει η Apple στους προγραμματιστές για λήψεις χρηστών.
Η Apple «είναι πεπεισμένη ότι το σχέδιό μας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και εκτιμά ότι περισσότερο από το 99% των προγραμματιστών θα πλήρωναν τα ίδια ή λιγότερα τέλη στην Apple υπό τους νέους επιχειρηματικούς όρους που δημιουργήσαμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Julien Trosdorf.
Η Apple είναι η πρώτη εταιρεία μεγάλης τεχνολογίας που η Επιτροπή κάλεσε για παραβίαση των αυστηρών κανόνων του DMA που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τους μικρότερους παίκτες - εταιρείες που βασίζονται σε καταστήματα εφαρμογών και μηχανές αναζήτησης να αποκτήσουν πελάτες.
