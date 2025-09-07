Σήμερα το βράδυ, στην Ευρώπη, την, Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία θα είναι ορατή μία θεαματική πανσέληνος με ολική έκλειψη, γνωστή ως «ματωμένο φεγγάρι».

Το φθινοπωρινό «Φεγγάρι του Τρύγου» θα συνδυαστεί με ολική έκλειψη Σελήνης, προκαλώντας το σπάνιο και θεαματικό αστρονομικό φαινόμενο.

Η έκλειψη θα είναι ορατή και σε όλη την Ελλάδα.

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει στις 20:30 ώρα Ελλάδας, η κορύφωση θα συμβεί γύρω στις 21:11 - τότε η Σελήνη θα πάρει τη χαρακτηριστική κόκκινη -πορτοκαλί απόχρωση - ενώ το τέλος της έκλειψης θα σημειωθεί στις 21:52.



Πηγή: skai.gr

