Artemis II: Ολοκληρώθηκε το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη - Δείτε Live

Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε μια ιστορική πτήση επτά ωρών πάνω από τη Σελήνη, σηματοδοτώντας την πρώτη επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι μετά το Apollo 17 το 1972 και καταγράφοντας εικόνες από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου σεληνιακής παρατήρησης, το πλήρωμα του Artemis II δέχθηκε τα συγχαρητήρια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε μια ζωντανή συνομιλία που μεταδόθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κάλυψης της αποστολής από τη NASA.

🚀🇺🇸 Trump: "Hola, un saludo muy especial, a Artemis II. Hoy has hecho historia y has llenado de orgullo a toda América. Increíblemente orgulloso."pic.twitter.com/I425oi7d9c — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 7, 2026

Παρατηρήσεις από την αθέατη πλευρά

Η ιστορική ημέρα ξεκίνησε στις 8:56 μ.μ. ώρα Ελλάδος, καθώς οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κατέρριψαν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη που έχει ταξιδέψει ποτέ άνθρωπος, ξεπερνώντας την απόσταση των 248.655 μιλίων του Apollo 13.

Κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης 40λεπτης απώλειας σήματος, καθώς το Orion περνούσε πίσω από τη Σελήνη, το διαστημόπλοιο και το πλήρωμά του πραγματοποίησαν την πλησιέστερη προσέγγισή τους στις 2:00 π.μ. ώρα Ελλάδος, πετώντας περίπου 4.067 μίλια πάνω από την επιφάνεια. Δύο λεπτά αργότερα, το πλήρωμα έφτασε στη μέγιστη απόσταση της αποστολής από τη Γη, στα 252.756 μίλια, θέτοντας ένα νέο ρεκόρ για την επανδρωμένη διαστημική πτήση.

Καθώς πετούσαν πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα φωτογράφισε και περιέγραψε χαρακτηριστικά του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κρατήρων πρόσκρουσης, αρχαίων ροών λάβας, καθώς και επιφανειακών ρωγμών και κορυφογραμμών που σχηματίστηκαν καθώς η Σελήνη εξελισσόταν αργά με την πάροδο του χρόνου. Σημείωσαν επίσης διαφορές στο χρώμα, τη φωτεινότητα και την υφή, οι οποίες παρέχουν στοιχεία που βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη σύνθεση και την ιστορία της σεληνιακής επιφάνειας.

Το πλήρωμα έγινε μάρτυρας μιας «Δύσης της Γης» -τη στιγμή που η Γη χάθηκε κάτω από τον σεληνιακό ορίζοντα- καθώς το Orion ταξίδευε πίσω από τη Σελήνη, και μιας «Ανατολής της Γης» καθώς το διαστημόπλοιο αναδύθηκε από την αντίθετη άκρη.

Καθώς η περίοδος παρατήρησης έφτανε στο τέλος της, το πλήρωμα παρακολούθησε μια ηλιακή έκλειψη διάρκειας σχεδόν μιας ώρας, καθώς το διαστημόπλοιο, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίστηκαν. Με θέα μια σχεδόν σκοτεινή Σελήνη, το πλήρωμα ανέλυσε το ηλιακό στέμμα -την εξώτατη ατμόσφαιρα του Ήλιου- όπως αυτό εμφανιζόταν γύρω από την άκρη της Σελήνης.

Σπάνια φαινόμενα και μελλοντική ανάλυση

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, το πλήρωμα είχε την ευκαιρία να αναζητήσει ορισμένα σπάνια φαινόμενα που είναι ορατά μόνο στο μη φωτισμένο τμήμα της Σελήνης. Ανέφεραν έξι λάμψεις φωτός που δημιουργήθηκαν από μετεωροειδείς που προσέκρουσαν στη σεληνιακή επιφάνεια ταξιδεύοντας με ταχύτητα πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα.

Οι επιστήμονες ανυπομονούν ήδη για τις εικόνες, μαζί με πολλές άλλες που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αφού τα σεληνιακά δεδομένα μεταδοθούν από το διαστημόπλοιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ειδικοί θα εξετάσουν εικόνες, ήχο και άλλα δεδομένα για να προσδιορίσουν καλύτερα τους χρόνους και τις τοποθεσίες των λάμψεων, ενώ θα αναζητήσουν πληροφορίες και από ερασιτέχνες που παρατηρούσαν τη Σελήνη την ίδια στιγμή.

Το πλήρωμα θα συζητήσει τις παρατηρήσεις του με την επιστημονική ομάδα για τη Σελήνη την Τρίτη 7 Απριλίου, σε μια συνομιλία που θα μεταδοθεί από τη ζωντανή κάλυψη της NASA.

Η αποστολή αναμένεται να συνεχιστεί με την επιστροφή προς τη Γη τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας μια κρίσιμη δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis. Η επιτυχία του Artemis II θα ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες αποστολές, με στόχο την επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη και τη δημιουργία μιας πιο μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.