Προβλήματα στη χρήση της εφαρμογής του Facebook, αναφέρουν πολλοί χρήστες στην Ελλάδα, όπως διαπιστώνεται και από το Downdetector.

Ειδικότερα, από τις 20:00 μέχρι τις 21:00 σήμερα, πάνω από 283 χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν θέματα με την εφαρμογή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι όχι τόσο ο αριθμός, όσο η ξαφνική αύξησή του.

Το 75% εξ αυτών δεν μπορούσε να συνδεθεί, ενώ το 15% δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, ένα 10% δεν μπορούσε να μπει στο προφίλ του.

Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή αναφορών προβλημάτων που υποβλήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες σε σύγκριση με τον τυπικό όγκο αναφορών ανά ώρα της ημέρας. Είναι σύνηθες φαινόμενο κάποια προβλήματα να αναφέρονται όλη την ημέρα. Το Downdetector αναφέρει μόνο ένα περιστατικό όταν ο αριθμός των αναφορών προβλημάτων είναι σημαντικά υψηλότερος από τον τυπικό όγκο για εκείνη την ώρα της ημέρας.

Το Facebook και το Instagram της Meta έχουν προβλήματα για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ, δείχνει το Downdetector

Το META.O Facebook και Instagram των Meta Platforms έπεσαν τη Δευτέρα για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com.

Υπήρχαν περισσότερα από 12.000 περιστατικά ατόμων που ανέφεραν προβλήματα με το Facebook και πάνω από 5.000 αναφορές για προβλήματα με το Instagram έως τη 1:40 μ.μ. ET (20:40 ώρα Αθήνας), σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές συλλέγοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.

Πηγή: skai.gr

