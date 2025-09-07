Το Ισραήλ θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με σκληράδα στον αποψινό αγώνα για τους «16» του Ευρωμπάσκετ, όπως δήλωσε ο Γιοβέλ Ζούσμαν.

«Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας», τόνισε ο φόργουορντ της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στη Μακάμπι, είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό Ευρωμπάσκετ, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα», είπε.

