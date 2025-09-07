Ελλάδα-Ισραήλ: Ο απίθανος Γκόρντον, η μεγάλη βραδιά του Ζήση και ο εφιάλτης τους, Σπανούλης

Ελλάδα και Ισραήλ, λοιπόν, αναμετρώνται στους «16» του Ευρωμπάσκετ. Ένα ζευγάρι με μακρά παράδοση, αφού η πρώτη τους μονομαχία καταγράφεται το 1952 και η πιο πρόσφατη… στις 10 Αυγούστου, σε ένα φιλικό που δεν αντέχει σε κριτική, αφού η Εθνική παρατάχθηκε χωρίς Γ. Αντετοκούνμπο, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου και Τολιόπουλο, γνωρίζοντας την ήττα με 75-58.

Η πρώτη πραγματικά τραυματική εμπειρία για την Ελλάδα απέναντι στο Ισραήλ ήρθε στο Ευρωμπάσκετ του 1993, όταν η Εθνική έχασε με 79-74. Το παιχνίδι είχε κρίνει όχι κάποιος από τα μεγάλα ονόματα των αντιπάλων, αλλά ο Άντι Γκόρντον, που διάλεξε να κάνει το ματς της ζωής του με 35 πόντους και 8/8 τρίποντα! Η ελληνική ομάδα του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, που είχε κορυφαίο τον Παναγιώτη Γιαννάκη με 32 πόντους, δεν είχε επηρεαστεί από αυτό το αποτέλεσμα στη φάση των ομίλων, καθώς τερμάτισε πρώτη στο γκρουπ και έφτασε τελικά-νικώντας την Γαλλία στα προημιτελικά-στην τετράδα. Εκεί, ωστόσο, έμεινε εκτός βάθρου χάνοντας από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Γερμανία στον ημιτελικό και από την Κροατία στον μικρό τελικό.

Αυτή όμως ήταν και η τελευταία πραγματικά σημαντική ήττα της Εθνικής από τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Έκτοτε η Ελλάδα έχει συναντήσει ακόμη έξι φορές το Ισραήλ σε Ευρωμπάσκετ μετρώντας ισάριθμες νίκες.

Στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, το 1995, στην πρώτη φάση, είχε νικήσει 59-49 στο ΟΑΚΑ με τον «ράμπο» Γιώργο Σιγάλα σε ρόλο (και) εκτελεστή, να ξεχωρίζει με 20 πόντους.

Δύο χρόνια μετά (1997), για τη δεύτερη φάση των ομίλων στην Τζιρόνα, η Ελλάδα είχε επικρατήσει 85-82 με 20 πόντους του Νίκου Οικονόμου και παρά τους 21 πόντους που είχε ο Όντεντ Κάτας στο ημίχρονο.

Το 2003, στη Στοκχόλμη, μετά τον αποκλεισμό από την Ιταλία στα προημιτελικά, η Ελλάδα πήρε την πέμπτη θέση νικώντας αρχικά σε αγώνα κατάταξης το Ισραήλ με 63-56, με πρώτο σκόρερ τον Αντώνη Φώτση που είχε 19.

Το 2005, στο Βελιγράδι, κατά διαβολική (ή μήπως… αγγελική) σύμπτωση με τη φετινή διοργάνωση, Ελλάδα και Ισραήλ συναντήθηκαν στο πρώτο νοκ άουτ, για τους «16». Ο Νίκος Ζήσης, πλέον gm της Εθνικής, με 21 πόντους και 6 ασίστ έκανε μεγάλο παιχνίδι για την Ελλάδα, που είδε τους αντιπάλους να επιστρέφουν από το -16 στο -3, αλλά κράτησε τη νίκη που άνοιξε το δρόμο για να κατακτήσει την κούπα λίγες μέρες μετά.

Το 2007, Ελλάδα και Ισραήλ αντάμωσαν στην πρώτη φάση στο Ευρωμπάσκετ, με μία ακόμη νίκη να καταγράφεται με 76-66 με πρωταγωνιστή τον νυν προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, με 19 πόντους.

Για τέταρτο διαδοχικό Ευρωμπάσκετ και πιο πρόσφατο πριν το φετινό τους ραντεβού, Ελλάδα και Ισραήλ αναμετρήθηκαν στην πρώτη φάση στο Πόζναν (2009), με μια άνετη νίκη, 106-80, να έρχεται με 18 πόντους του Βασίλη Σπανούλη.

Συνολικά, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 51 φορές, με την Ελλάδα να έχει 29 νίκες. Σε Ευρωμπάσκετ αυτή θα είναι η 13η συνάντηση των δύο χωρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά επτά νίκες, εκ των οποίων οι έξι σερί. Αναλυτικά:

15/07/1952 Ολυμπιακοί Αγώνες (Ελσίνκι) 54-52

13/08/1960 Φιλικό (Μπολόνια) 43-65

11/06/1964 Προολυμπιακό Τουρνουά (Γενεύη) 41-53

09/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 67-69

27/08/1967 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 68-77

28/08/1967 Φιλικό (Έιν Χίλοκ) 84-75

31/08/1967 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 83-71

30/09/1967 Ευρωμπάσκετ (Τάμπερε) 81-91

05/05/1968 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 60-70

12/05/1968 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 73-72

20/05/1968 Φιλικό (Αθήνα) 55-60

02/06/1968 Προολυμπιακό Τουρνουά (Σόφια) 58-56

25/05/1969 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 70-66

04/10/1969 Ευρωμπάσκετ (Καζέρτα) 95-62

16/08/1970 Φιλικό (Αθήνα) 94-91

18/05/1973 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Βιέννη) 73-75

30/06/1973 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 88-86

30/08/1973 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 88-86

14/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 76-87

29/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 71-82

19/05/1983 Φιλικό (Τορίνο) 83-85

04/01/1984 Φιλικό (Στοκχόλμη) 116-89

24/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Παρίσι) 120-95

23/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 80-122

24/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 70-87

26/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 72-90

25/11/1985 Φιλικό (Νέο Φάληρο) 86-91

26/11/1985 Φιλικό (Νέο Φάληρο) 93-100

15/07/1986 Παγκόσμιο Κύπελλο (Βαρκελώνη) 79-82

04/01/1987 Φιλικό (Στοκχόλμη) 87-101

25/10/1987 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 102-110

30/06/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ντεν Μπος) 85-70

23/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 74-79

26/06/1995 Ευρωμπάσκετ (Αθήνα) 59-49

08/10/1995 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Αθήνα) 75-73

30/10/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τελ Αβίβ) 86-84

04/06/1997 Φιλικό (Ιερουσαλήμ) 68-62

05/06/1997 Φιλικό (Χάιφα) 64-67

01/07/1997 Ευρωμπάσκετ (Τζιρόνα) 85-82

08/08/2001 Φιλικό (Θεσσαλονίκη) 94-82

22/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 85-61

23/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τελ Αβίβ) 74-73

26/08/2003 Φιλικό (Γλυφάδα) 73-54

12/09/2003 Ευρωμπάσκετ (Στοκχόλμη) 63-56

20/09/2005 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 67-61

03/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Γρανάδα) 76-66

09/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Πόζναν) 106-80

06/08/2011 Φιλικό (Λευκωσία) 67-66

27/11/2017 Προκριματικά Παγκοσμίου (Ηράκλειο) 82-61

28/06/2018 Προκριματικά Παγκοσμίου (Τελ Αβίβ) 96-78

10/08/2025 Φιλικό (Λεμεσός) 58-75

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.