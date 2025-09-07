Προπονητής Ισραήλ: «Πολύ καλή ομάδα η Ελλάδα - Θα χρειαστούμε... M-16 για να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»

Έξυπνα και σκληρά στην άμυνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Ελλάδα στην αποψινή τους αναμέτρηση για τους «16» του Ευρωμπάσκετ, όπως τόνισε ο προπονητής της ομάδας, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι.

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας», ανέφερε ο Ισραηλινός τεχνικός.

«Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος», είπε ο 59χρονος προπονητής, θέλοντας να... χαριτολογήσει, αλλά σε κακό timing από τη στιγμή που το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με την Παλαιστίνη.

