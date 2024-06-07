Τις τελευταίες πληροφορίες για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τους τελικούς στο πρωτάθλημα μπάσκετ μετέφερε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων επεσήμανε την τεράστια σημασία που έχει το σημερινό ματς για την κατάληξη των τελικών υπογραμμίζοντας ότι ουσιαστικά σήμερα το αποτέλεσμά του αγώνα θα κρίνει και τον τίτλο.

«Σήμερα κρίνεται ο τίτλος. Αν χάσει ο Ολυμπιακός δύσκολα θα σπάσει πάλι την έδρα, αλλιώς θα πάρει άλλο ένα από τα επόμενα ματς. Πολύ σημαντικό ματς.

Περιμένουμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟ και έχει ενδιαφέρον το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός την κατάσταση αυτή που διαμορφώθηκε από τον πρώτο αγώνα.

Περιμένω αντίδραση προσωπικοτήτων από τον Παναθηναϊκό», ανέφερε και συνέχισε:

«Στις σειρές των δύο ομάδων έχουν γίνει όλα τα σενάρια. Μόνο το 2-0 δεν έχει γυρίσει το μεταξύ τους. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί και πάλι τον Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να… δείρει. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός; Θα σουτάρει από μακριά ή θα πάει όπως και στο ΟΑΚΑ. Για αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να είναι καλύτερος στα τρίποντα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.