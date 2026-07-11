«Γύρισε σπίτι του»: Επίσημη η επιστροφή του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό

Σάρκα και οστά πήρε η μεγάλη επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό AKTOR.



Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως ο άλλοτε θρύλος του συλλόγου θα βρίσκεται ξανά στην ομάδα, όντας πλέον ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ένα δίδυμο που πρόσφερε πολλούς τίτλους στο «τριφύλλι» από τη… σκοπιά του προπονητή και του παίκτη κατά το παρελθόν.

Μάλιστα, ο Μπατίστ όπως έγινε γνωστό έχει υπογράψει συμβόλαιο για τα τρία επόμενα χρόνια με τον Παναθηναϊκό.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.



Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.