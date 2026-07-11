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«Γύρισε σπίτι του»: Επίσημη η επιστροφή του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στον Παναθηναϊκό AKTOR και θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

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Μπατίστ 

Σάρκα και οστά πήρε η μεγάλη επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως ο άλλοτε θρύλος του συλλόγου θα βρίσκεται ξανά στην ομάδα, όντας πλέον ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ένα δίδυμο που πρόσφερε πολλούς τίτλους στο «τριφύλλι» από τη… σκοπιά του προπονητή και του παίκτη κατά το παρελθόν.

Μάλιστα, ο Μπατίστ όπως έγινε γνωστό έχει υπογράψει συμβόλαιο για τα τρία επόμενα χρόνια με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Γύρισε «σπίτι» του ο Μάικ Μπατίστ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μάικ Μπατίστ Παναθηναϊκός μπάσκετ
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