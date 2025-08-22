Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Όλη η Σαμψούντα είδε την ανατροπή σε γιγαντοοθόνες

Χιλιάδες οπαδοί της Σαμσουνσπόρ παρακολούθησαν μαζί την ανατροπή του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Σαμσουνσπόρ με 2-1 στο ΟΑΚΑ, ολοκληρώνοντας μια παλικαρίσια ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League. Η ομάδα γύρισε το ματς μετά το αρχικό γκολ των Τούρκων, με τον Κυριακόπουλο και τον Πάλμερ-Μπράουν να σκοράρουν και τον Καλάμπρια να αλλάζει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Το αποτέλεσμα έδωσε στους «πράσινους» σημαντικό προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός Europa League
