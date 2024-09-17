Υποψήφιες για την ΕΟΕ Κελεσίδου, Κόφφα

Έτοιμες να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην ΕΟΕ είναι οι Τασούλα Κελεσίδου και Κατερίνα Κόφφα. Η τρεις φορές μεταλλιούχος στη δισκοβολία σε παγκόσμια πρωταθλήματα στίβου διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της εκπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αξίωμα που κατέχει από τον Μάρτιο του 2022.

Όσον αφορά την παγκόσμια πρωταθλήτρια κλειστού στίβου στα 200 μέτρα στο Παρίσι το 1997, κατεβαίνει στις εκλογές της ΕΟΕ ως υποψήφια για τη θέση της αναπληρωματικής εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στον θεματοφύλακα του Ολυμπισμού στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της στον προεδρικό θώκο της Ομοσπονδίας στίβου, σχολίασε τις δύο υποψηφιότητες, λέγοντας πως: «Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τις υποψηφιότητες της Τασούλας Κελεσίδου και της Κατερίνας Κόφφα για να εκπροσωπήσουν τον ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ ως τακτικό κι ως αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα. Αμφότερες έχουν διαγράψει μια τεράστια πορεία στον ελληνικό αθλητισμό με πλείστες διακρίσεις. Ύψωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και ξεχώρισαν όχι μόνο με τις επιδόσεις τους, αλλά και με το ήθος και την αξιοπρέπειά τους.

Τόσο με την Τασούλα, όσο και με την Κατερίνα, μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί φιλίας κι αλληλοεκτίμησης και είμαι βέβαιη ότι, εφόσον εκλεγούν, θα επιδείξουν τον πρέποντα σεβασμό στα Ολυμπιακά ιδεώδη, θα προβάλουν τις αξίες που πρεσβεύει ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός και θα προωθήσουν με παρρησία τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας στην ολομέλεια της ΕΟΕ».

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρου και ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, καθώς και για τους/τις εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στίβου στην ΕΟΕ, θα διεξαχθούν 28-29 του μήνα.

